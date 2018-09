Gran Bretagna | vaiolo delle scimmie Rischio contagio per 50 persone | malattia

Brexit - Boris Johnson shock : "Theresa May mette una cintura esplosiva alla Gran Bretagna" : Mentre Alan Duncan, già suo vice agli Esteri, va oltre: Johnson stavolta stato "disgustoso", sbotta, profetizzandone "la fine della carriera politica". Un epilogo tutto da dimostrare, in effetti. Ma ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : tappa a Caleb Ewan - classifica generale a Julian Alaphilippe : È l’australiano Caleb Ewan a togliersi la soddisfazione di chiudere a braccia alzate in quel di Londra, nell’ottava ed ultima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018. Nella classica frazione conclusiva, molto breve (soli 77 chilometri) e con il circuito cittadino nella Capitale britannica, il corridore della Mitchelton-SCOTT ha battuto in volata Fernando Gaviria. La classifica generale è andata invece a Julian Alaphilippe (Quick-Step ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Ian Stannard vince in solitaria la settima tappa - terzo Giovanni Carboni. Julian Alaphilippe rimane leader : Ian Stannard taglia il traguardo in solitaria al termine della settima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, nella lunghissima frazione di 216,6 km da West Brigford a Mansfield. Il britannico del Team Sky precede di quasi un minuto il tedesco Nils Politt (Katusha) ed un ottimo Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), terzo a 3’09”. Secondo successo di fila per la casa ciclistica britannica nella corsa a tappe di casa, dopo la vittoria ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Wout Poels batte Julian Alaphilippe a Whinlatter Pass. Il francese si prende la maglia di leader : L’olandese Wout Poels trionfa sull’impegnativo arrivo in salita di Whinlatter Pass al Giro di Gran Bretagna. Il corridore del Team Sky ha fatto la differenza sulla rampa finale, piazzando uno scatto secco negli ultimi metri e battendo Julian Alaphilippe, che si può consolare però con la maglia di leader della classifica generale. La fuga di giornata parte dopo 20 km formata da quattro corridori: Tony Martin (Katusha – Alpecin), Vasil ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Wout Poels batte Julian Alaphilippe a Whinlatter Pass. Il francese si prende però la maglia di leader : L’olandese Wout Poels trionfa sull’impegnativo arrivo in salita di Whinlatter Pass al Giro di Gran Bretagna. Il corridore del Team Sky ha fatto la differenza sulla rampa finale, piazzando uno scatto secco negli ultimi metri e battendo Julian Alaphilippe, che si può consolare però con la maglia di leader della classifica generale. La fuga di giornata parte dopo 20 km formata da quattro corridori: Tony Martin (Katusha – Alpecin), Vasil ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : la LottoNL-Jumbo vince la cronometro a squadre - Primož Roglic nuovo leader : La LottoNL-Jumbo vince la cronometro a squadre del Giro di Gran Bretagna 2018. Sull’impegnativo percorso di 14 km da Cockermouth a Whinlatter Pass, con la strada in salita nella seconda parte, la squadra olandese ha fatto registrare il miglior tempo in 19’37” con una media di 42,821 km/h. Una prestazione che permette al capitano Primož Roglic di diventare il nuovo leader. Alle loro spalle si piazza la Quick-Step Floors con 16” di ritardo, mentre ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : doppietta per André Greipel - secondo Sacha Modolo in volata : Nuovo arrivo in volata al Giro di Gran Bretagna 2018. La quarta tappa, di 183.5 km fra Nuneaton e Royal Lemington SPA, ha visto entrare in scena nuovamente le ruote veloci, con il bis timbrato dal tedescone André Greipel: l’uomo della Lotto Soudal ha dettato nuovamente la sua legge andandosi a prendere il secondo successo parziale, dominando in lungo e in largo negli ultimi 200 metri. Ancora il neozelandese Patrick Bevin come leader della ...

Libia - appello al dialogo da Italia - Francia - Gran Bretagna e Usa - : I quattro Paesi chiedono che venga rispettato l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto il 4 settembre dalla missione di supporto dell'Onu. Dopo giorni di combattimento, il bilancio è di 61 vittime e ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Julian Alaphilippe inarrestabile - sua la terza tappa. Patrick Bevin strappa la leadership ad Alessandro Tonelli : La terza tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, con partenza e arrivo a Bristol per un totale di 127 km, premia il francese Julian Alaphilippe che, grazie anche al quarto posto di ieri, si porta al comando provvisorio della classifica a punti. Il corridore della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il neozelandese Patrick Bevin, nuovo leader della graduatoria generale, e il lettone Emils Liepins (One Pro Cycling). Alessandro Tonelli, giunto ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Julian Alaphilippe inarrestabile - sua la terza tappa. Patrick Bevin scalza la leadership ad Alessandro Tonelli : La terza tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, con partenza e arrivo a Bristol per un totale di 127 km, premia il francese Julian Alaphilippe che, grazie anche al quarto posto di ieri, si porta al comando provvisorio della classifica a punti. Il corridore della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il neozelandese Patrick Bevin, nuovo leader della graduatoria generale, e il lettone Emils Liepins (One Pro Cycling). Alessandro Tonelli, giunto ...

Sarà un altro l'inquilino di Downing Street che porterà la Gran Bretagna alla Brexit? : I dubbi del Labour Il timore di una serie di effetti collaterali incalcolabili sta lentamente facendosi strada nelle menti che elaborano la politica a Westminster e dintorni. Tanto che anche il ...

Gran Bretagna : colpito da un taser della polizia - 17enne ha un attacco cardiaco : Una comitiva chiassosa composta da cinque adolescenti, un 13enne e quattro 17enni, sabato scorso nella cittadina inglese di Coventry, disturbava la quiete pubblica. La polizia, intervenuta su richiesta di alcuni residenti, non si è limitata a redarguire il gruppo. Ha sparato con il taser, l'arma elettrica che dà la scossa, e un 17enne ha avuto un attacco cardiaco. Lo riferiscono Bbc e media locali. La notizia arriva alla vigilia del 'debutto' in ...

Gran Bretagna - caso Alfie Evans : nato il fratellino Thomas : La drammatica vicenda del piccolo Alfie Evans non ha finito di commuovere il mondo. I suoi genitori Tom e Kate, che si erano battuti per non staccare le macchine che tenevano in vita il piccolo, colpito da una malattia degenerativa, hanno presentato il fratellino di Alfie, Thomas James, nato in Gran Bretagna l’8 agosto, quattro settimane fa. I coniugi Evans avrebbero preferito che la notizia rimanesse nell’intimità della famiglia, ...

Sesso - Gran Bretagna : con il boom di Tinder e Grindr aumentano le malattie : Ambulatori di Salute sessuale intasati in Inghilterra, con un record di 3,3 milioni di pazienti l’anno scorso. Un ‘boom’ provocato, come si evidenzia sul ‘Daily Mail’, dal crescente uso delle app sul telefonino per incontri sessuali ‘casuali’, come Tinder e Grindr. Ma l’aumento della domanda di assistenza sanitaria in questo settore arriva parallelamente al taglio di centinaia di milioni di ...