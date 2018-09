: Il 29 settembre manifestazione nazionale @pdnetwork a #Roma. Per l’Italia che non ha paura #fiancoafianco - maumartina : Il 29 settembre manifestazione nazionale @pdnetwork a #Roma. Per l’Italia che non ha paura #fiancoafianco - alexbarbera : Maurizio Martina ha fissato la manifestazione nazionale contro il governo a Roma il 29 settembre alle 15. Lo stesso… - fattoquotidiano : Martina fissa la manifestazione del #Pd contro il governo per il 29 settembre a Roma: lo stesso giorno del derby ca… -

"In cento giorni. Ma principalmente uno: chi governa, di fronte al problema, non cerca la soluzione, ma cerca il nemico. Così non si governa, si sfascia il Paese". Lo ha detto Maurizio, segretario del Pd, nell'intervento di chiusura della Festa dell'Unità di Ravenna, commentando i primi cento giorni del nuovo esecutivo.(Di domenica 9 settembre 2018)