Gossip | l' ex compagno di Paola Caruso si difende | ' Non sono scappato'

(Di domenica 9 settembre 2018) Botta e risposta a distanza trae Francesco Caserta, il ragazzo che si dice l'abbia lasciata non appena ha saputo di essere in procinto di diventare padre. L'imprenditore napoletano, attraverso il suo account Instagram, ha replicato alla dura intervista che la Bonas di Avanti un altro ha rilasciato a Chi VIDEOalcuni giorni fa; il giovane, dunque, sostiene che le cose nonandate come ha raccontato la sua ex, e di aver chiesto ai suoi legali di occuparsi di questa delicata faccenda. Francesco Caserta risponde all'intervista diDa qualche giorno sul web non si parla d'altro che dell'intervista choc cheha rilasciato a Chi, con la quale ha annunciato di aspettare un bambino e di essere stata abbandonata dal fidanzato. Francesco Caserta, un imprenditore di 28 anni di origini napoletane, è rimasto in silenzio fino a poco tempo fa ...