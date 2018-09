Gli industriali presentano la lista della spesa a Conte

Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo - +1 - 30% - - si concentrano Gli acquisti su Sabaf : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia ...

Germania : diminuiscono anche a luGlio Gli ordinativi industriali -0 - 9% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a luglio gli ordinativi industriali sono diminuiti dello 0,9% rispetto al mese precedente, deludendo le attese degli analisti fissate su un ...

Piazza Affari miGliore in Europa : bene FCA e industriali. FTSE MIB +0 - 65% : Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel discorso al simposio annuale di Jackson Hole ha difeso la politica di incremento dei tassi, criticata dal presidente USA Trump, spiegando che è ...

Rialzo controllato per il comparto beni industriali a Milano - +0 - 48% - - si concentrano Gli acquisti su Atlantia : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il settore infrastrutture e impiantistica, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Industrial Goods & Services, che mostra ...

Elio Catania : "Serve un confronto con Gli industriali. E invece il governo ci taGlia fuori" : E i primi provvedimenti dell'esecutivo non hanno dato i segnali che non gli imprenditori, ma l'economia italiana richiede. Anzi, sono state messe in discussione le cose che forse avevano funzionato ...

Duello con il governo/ Gli industriali e l'ombra della piazza : Lo disse, scendendo in piazza nel 1986, insieme a imprenditori e commercianti contro l'eccessiva pressione fiscale, un geniale economista liberale, uno dei migliori, per acume, per scienza e per ...

Germania : crollano a giugno Gli ordinativi industriali -4% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a giugno gli ordinativi industriali sono diminuiti del 4% rispetto al mese precedente, al di sotto delle attese degli analisti fissate su un ...

"Vi abbiamo votato ma ci sentiamo traditi" - Gli industriali veneti contro il governo : "Vi abbiamo votato, ma così ci rovinate. Per due immigrati in meno vi siete venduti ai 5 Stelle. Ci sentiamo traditi". Sono questi i toni usati da 600 industriali veneti per manifestare il loro dissenso nei confronti del governo, e in particolare - come si evince dal riferimento ai 5 Stelle - dei ministri leghisti. Nel mirino degli imprenditori, si legge sul Corriere della Sera, il decreto dignità. Lo scontento era evidente in due ...

Decreto dignità : si allungano i tempi. L'ira deGli industriali : Intanto resta aperta la partita sulle nomine Rai, al centro di un vertice notturno a Palazzo Chigi tra Di Maio, Salvini, Tria e Conte -

Marchionne fuori da Fca - Gli effetti industriali e finanziari della fine di un’era : L’accelerazione improvvisa e violenta con l’uscita di Sergio Marchionne dagli incarichi operativi in Fca e in Ferrari ha delle ragioni e degli effetti. Sulle ragioni è per ora...

Gli ex confindustriali voGliono entrare nella cabina di regia del Patto per la PuGlia : 'Sui fondi siamo stati rassicurati' : Approfondimenti Patto per la Puglia, i timori delle imprese: 'Subito confronto con la Provincia, c'è rischio di perdere i soldi' 5 luglio 2018 636 milioni ma nessun cantiere aperto: la Capitanata ...

Piazza Affari sui massimi di seduta : industriali e lusso suGli scudi - in rosso Telecom. FTSE MIB +0 - 56% : Bene il resto del mondo, +9,7%,. Brunello Cucinelli, presidente e a.d. , nonchè fondatore e principale azionista con il 51%,, si attende per il 2018 una crescita in doppia cifra, considera molto ...

Germania - forte rimbalzo deGli ordinativi industriali a maggio : Teleborsa, - Crescono più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania. Nel mese di maggio, si è registrato una salita del 2,6% rispetto al calo dell'1,6% rivisto di aprile, -2,5% la prima ...

