Giovane accoltellato da quindicenne

Cosenza - un arresto per la morte del Giovane accoltellato a Diamante - : Un 19enne napoletano si è costituito per l'omicidio avvenuto lo scorso 22 agosto: avrebbe colpito a morte un ragazzo nel corso di una rissa, scatenata per futili motivi, nella piazzetta Padre Pio

Giovane cosentino morto accoltellato - Diamante sospende spettacoli : ... in segno di vicinanza alle famiglie coinvolte in questo grave episodio, ha diramalo una disposizione che sospende per la giornata odierna tutte le manifestazioni e gli spettacoli programmati nonché ...