Gesto choc del migrante | peso di 10 kg contro agenti per sfuggire all' arresto

ilgiornale

: Stentiamo ancora a crederci. Il gesto choc di Romano Fenati: - LeTalpeNews : Stentiamo ancora a crederci. Il gesto choc di Romano Fenati: - RizzoEdoardo : Quello che ha fatto #RomanoFenati é di una gravità inaudita. Un gesto choc. #SanMarinoGP - zazoomnews : Incendia l’auto del marito poi quel che accade è assurdo. Choc a Verona. Avevano litigato poi il folle gesto -… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Un cittadino ghanese di 36 anni, Muhammad Abdelhakim, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato ieri sera daglidella Polizia di Stato dell"Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Come se non bastasse, lo stesso immigrato africano è stato, inoltre, denunciato anche per i reati di clandestinità e di ricettazione.Da quanto è emerso, i poliziotti impegnati nella quotidiana attività dillo del territorio, passando per Piazza Porta Nolana hanno notato due cittadini extracomunitari che, con fare alquanto sospetto, si scambiavano tra loro alcuni oggetti.Gli, insospettiti da quegli strani comportamenti, hanno deciso di intervenire per effettuare unllo ma gli stranieri, capendo di essere stati scoperti, si sono dati alla fuga. Uno dei due sospetti ...