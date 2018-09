Genova | un sopravvissuto | Io appeso per 4 ore al furgone con la cintura di

Genova riparte dopo la tragedia : al Genoa l'ex portiere sopravvissuto : Il terrore, il miracolo, il dolore e una nuova avventura professionale. l'ex portiere Davide Capello, 34 anni il prossimo 27 settembre, è tra i sopravvissuti alla tragedia del crollo di Ponte Morandi, ...

Crollo Ponte Genova - un sopravvissuto : “Qualcuno deve pagare” : “Qualcuno deve pagare. Parliamo di un Ponte che viene usato da migliaia di persone. Ora dicono addirittura che quello che è rimasto in piedi è più marcio di quello che e’ venuto giù”. Lo ha detto dal letto dell’ospedale, intervistato da Rainews Gianluca Ardini, uno dei sopravvissuti al Crollo. “Vorrei incontrare il vigile del fuoco che mi ha salvato la vita. Se non mi avesse trovato non so quanto avrei ...

"Sono andato giù col ponte. Non lo so cosa mi abbia salvato". La testimonianza di un sopravvissuto a Genova : "Sono andato giù col ponte. Non lo so cosa mi abbia salvato. Sono finito sotto. Ora sono sull'ambulanza, sto bene. La macchina è distrutta, ma non importa. Sto bene, sono uscita con le mie gambe". Sarebbe rimasto illeso dopo un volo di 80 metri: Davide Capello, portiere del Legino, era a bordo della sua auto quando è crollato il ponte sulla A10. In un audio riportato dalla Stampa ha raccontato quanto accaduto.Attraverso ...