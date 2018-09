Genova | Toti | ' Case per sfollati quasi tutte assegnate | Toninelli pensi al suo ministero' ...

Toninelli e Di Maio contro Toti : "Pensi a sfollati Genova"/ Ponte Morandi - la replica : "Mit colabrodo” : Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Toti contro Di Maio : Genova non può aspettare - subito il decreto per ricostruire il ponte Morandi : Il provvedimento urgente auspicato dal governatore della Liguria dovrebbe limitarsi a prevedere la deroga al Codice degli appalti per consentire immediatamente a Fincantieri e all'archistar Renzo Piano di approntare la fase operativa...

Ponte di Genova - scontro governo-Toti. Santoro lascia la commissione ministeriale : È scontro sulla ricostruzione del Ponte crollato a Genova il 14 agosto provocando la morte di 43 persone. Botta e risposta tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il governatore della Liguria Giovanni Toti. Ma non mancano anche veleni tra il commissario e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Intanto è di ...

Ponte di Genova - duello Toti-Di Maio. L’ingegner Santoro lascia la commissione ministeriale : «Più che brutte sorprese per autostrade vorrei belle sorprese per i cittadini di Genova, per la Liguria e per il sistema di imprese del Nord Ovest che del porto di Genova si servono»: così il presidente della Liguria Giovanni Tori ha commentato l’annuncio di brutte sorprese nei prossimi giorni per Autostrade per l’Italia. «Se Di Maio invece di ann...

Ponte Morandi - Toti : “Ricostruzione a Fincantieri? Governo ci faccia un favore - decreto Genova per tempi brevi” : La scelta di Fincantieri, a guida di un Ati di imprese, per ricostruire il Ponte Morandi a Genova “è quello che vogliono tutti. Perché dovremmo fare diversamente?”: il presidente della Liguria Giovanni Toti lo ha chiesto in conferenza stampa a margine del workshop Ambrosetti di Cernobbio. “Questa – ha aggiunto – è una decisione squisitamente politica che vede convergenti Comune, Regione e, per una volta, il ...

Crollo Genova - Toti risponde a Toninelli : pensi al ministero - gli sfollati sono sistemati : Il titolare delle Infrastrutture, in un tweet, invita il governatore "a non fare politica su Genova: Autostrade non ricostruirà il ponte". La replica: "Mi sembra che Toninelli debba preoccuparsi del suo ministero, visto che i membri della Commissione ruotano più rapidamente che giocatori in una partita di calcio".

Genova - Toti : «Ponte subito o una pioggia di ricorsi. Da Di Maio nessuna via credibile» : Genova, ultimatum del governatore:«Da Di Maio nessuna via credibileA Roma non hanno fretta, noi sìMa se vogliono centralizzare la crisiogni ente locale si opporrà»

Genova - Toti : nuovo viadotto nel 2019 : L'annuncio del governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti arriva nella sala Auditorium della Regione. 8 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Genova - Giovanni Toti : "Il nuovo ponte sarà pronto entro novembre 2019" : Nel giorno in cui sono stati resi noti i nomi degli indagati per il crollo del viadotto Morandi a Genova, il governatore Giovanni Toti ha fatto una promessa davvero importante: il nuovo ponte di Genova sarà costruito entro poco più di 12 mesi.L'occasione è stata la conferenza che ha visto la partecipazione del Comune di Genova, della Regione Liguria, dei vertici di Fincantieri e Autostrade, Giovanni Bono e Giovanni Castellucci, e ...

Ponte di Genova - Renzo Piano : «Deve durare mille anni». Toti : «Pronto entro il 2019» | La rabbia in città : Presentato il progetto che l'architetto Piano ha regalato alla città. Il commissario straordinario Toti invita tutti a fare presto