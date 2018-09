Gatto spaventato | comportamento e consigli

ideegreen

: RT @Morrighan75: Stanotte quell'idiota del mio gatto si è spaventato di qualcosa e ha deciso di scappare passando sopra la mia faccia. Camb… - M4xi3rrant : RT @Morrighan75: Stanotte quell'idiota del mio gatto si è spaventato di qualcosa e ha deciso di scappare passando sopra la mia faccia. Camb… - Biancacr7 : Ho dato lo straccio sul pavimento e il mio gatto si è spaventato quando ci ha camminato sopra, ma dove l’ho trovato un imbecille così - Morrighan75 : Stanotte quell'idiota del mio gatto si è spaventato di qualcosa e ha deciso di scappare passando sopra la mia facci… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Come comportarsi se ilha subito un trauma o ha paura. Sintomi,e cause. Informazioni utili su come gestire un. (altro…)Idee Green.