Gamdias Hebe M1 7 1 RGB gaming headset - recensione

(Di domenica 9 settembre 2018) Abbiamo già trattato tempo fa un prodotto di questo marchio, vale a dire il mouse Zeus P1, che ci aveva lasciato parecchio soddisfatti per l'ottimo rapporto qualità/feature-prezzo. Adesso torniamo a parlare diconM1, unRGB con audio surround virtuale 7.1 che sulla carta si dimostra molto allettante. Ma lo sarà davvero dopo averlo testato intensivamente? Innanzitutto, spendiamo due parole su, una realtà ormai affermata nell'universoche ha scalato il successo da zero nel 2012. Grazie all'ambizione del suo CEO R.K. Han, il brand è partito praticamente da zero in un panorama, quello delle periferiche dedicate al, parecchio affollato e agguerrito, riuscendo ad imporsi e ritagliarsi una buona fetta di mercato. Da non sottovalutare anche il modo in cuiè arrivata sul palcoscenico degli eSports, visto che il marchio è stato scelto ...