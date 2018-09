Gaia De Laurentiis | «A volte è meglio non perdonare»

vanityfair

: RT @unfair_play: +++ DE LAURENTIIS: 'AVETE VISTO CHE HO RIPORTATO CAVANI A NAPOLI?' +++ #Napoli #PSG #Cavani #UCLdraw - http_gayalaand : RT @unfair_play: +++ DE LAURENTIIS: 'AVETE VISTO CHE HO RIPORTATO CAVANI A NAPOLI?' +++ #Napoli #PSG #Cavani #UCLdraw -

(Di domenica 9 settembre 2018) Venezia 75,DeVenezia 75,DeVenezia 75,DeVenezia 75,DeVenezia 75,DeC’è una parola dentro cui la violenza più nera, quella sessuale verso i bambini, si consuma in famiglia. Ed è «ambiguità». Quella per cui un padre, uno zio, un amico di casa dice al minore che l’amore, il loro amore passa anche per «quei gesti lì», per richieste e sguardi che invero non dovrebbero esserci, per frasi come: Apri le labbra, che diventa il titolo di un corto contro la pedofilia (a firma di Eleonora Ivone) importante alla Mostra del cinema di Venezia, insieme alla sua protagonista, l’attrice (Sei forte maestro, Centovetrine) e conduttrice tv (Target)De. Che – figlia di Lucia, insegnante di pianoforte di cui porta il cognome e del regista teatrale Carlo Battistoni, a 48 anni, al Lido (e ...