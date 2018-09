Fuga di gas in Viale Italia | danno riparato

La Spezia - maxi Fuga di gas sul viale Italia - scatta chiusura temporanea / FOTO : La Spezia, 9 settembre 2018 - Momenti di emergenza alla Spezia nella mattina di domenica 9 settembre per una fuga di gas sul viale Italia . A rompere un tubo sarebbe stata la radice di un albero. Sono ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : morti a Genova - crollato ponte Morandi A10 - si teme Fuga di gas (14 agosto) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: disastro sull’A10 Genova, crollato ponte Morandi (14 agosto). Il viadotto che attraversa il tratto autostradale ligure, ha subito un cedimento. Arrivano aggiornamenti circa il viadotto Morandi crollato questa mattina sull’autostrada A10, all’altezza di Genova. Il viceministro delle infrastrutture, Rixi, ha spiegato che dovrebbero esservi almeno 7 persone morte, con 20 veicoli coinvolti. Inoltre, lo stesso ...

Foligno - Fuga di gas in centro : vigili del fuoco in azione : C'è una fuga di gas alla base dell'intervento dei vigili del fuoco nel pieno centro di Foligno. I pompieri sono stati allertati nella serata di lunedì 13 agosto e hanno raggiunto via Vittorio ...

Atletica - Europei 2018 : posticipata la 20 km di marcia femminile! Fuga di gas a Berlino. Il nuovo programma e l'orario - si gareggia con gli ... : Si partirà dunque alle ore 10.55, insieme alla 20 km maschile! Le gare sono trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE ...

Atletica - Europei 2018 : posticipata la 20 km di marcia femminile! Fuga di gas a Berlino. Il nuovo programma e l’orario : Ritardo sulla partenza dalla 20 km di marcia femminile agli Europei 2018 di Atletica leggera. La gara sarebbe dovuta partire alle ore 09.05 e invece le ragazze sono ancora ferme sulla linea, lo start verrà dato non prima delle ore 09.35. Ci sono infatti i vigili del fuoco lungo il tracciato che si snoda per le strade di Berlino, un mezzo dei pompieri si trova nei pressi di un tombino e si parla di una possibile Fuga di gas che ha costretto gli ...

Paura a Palermo - escavatore rompe tubo : è allarme per una Fuga di gas. Traffico in tilt : Un’ingente perdita di gas in via Atenasio, nella zona di Cruillas, ha costretto la polizia municipale a chiudere viale Regione siciliana a Palermo in alcuni tratti. Timore per il rischio di un'esplosione.Continua a leggere

Fuga di gas genera esplosione : donna ustionata a Catania : Una donna è rimasta ustionata stamane nella sua abitazione a Belpasso (Catania) nel tentativo di spegnere le fiamme di un principio incendio sviluppatosi dopo una modesta deflagrazione provocata da una fuoriuscita di gas GPL da una bombola. E’ accaduto poco prima delle 10 in Via Eduardo De Filippo. La donna e’ stata soccorsa dal 118 e trasportata nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata con ustioni di ...

Fiamme dopo Fuga di gas - tre ustionate : Pescara - Una fuga di gas seguita da un principio di incendio ha provocato il ferimento di tre donne che stavano cucinando dei pomodori in un locale attiguo ad un ristorante a Carpineto della Nora; una quarta donna, che al momento dell'accaduto si trovava fuori dal locale è rimasta illesa. Due sono state trasferite all'ospedale 'SS Annunziata' di Chieti e una più grave in elisoccorso al 'Santo Spirito' di ...

Lodi - Fuga di gas in un alloggio : 55enne muore tra le fiamme : L'esplosione, le fiamme, il vecchio appartamento che va a fuoco come una torcia. E le fiamme che non danno scampo al suo occupante, un ex operaio disoccupato, soffocato dai fumi tossici e poi bruciato ...

Fuga di gas in Via Poggioreale : chiusa la strada : Allarme gas a Poggioreale. Una nube spaventa il quartiere e lo tiene in scacco dalle otto di questa mattina. Stavano facendo dei lavori e qualcosa è andato storto. La Fuga non si riesce a tamponare e la a strada è stata chiusa. Traffico in tilt in tutta la zona. L'odore di gas è...

Vigili sventano furto di gasolio - ladri in Fuga : La Polizia locale evita il furto di gasolio I ladri di gasolio erano già all'opera in un cantiere di via Roma a Bareggio. A coglierli sul fatto sono stati gli agenti della Polizia locale impegnati nel ...

Fuga di gas a Milano : evacuato palazzo di 5 piani : Paura ma nessun ferito, oggi pomeriggio, in via Populonia a Milano per una Fuga di gas. I vigili del fuoco sono stati allertati dai cittadini del civico 5 per un forte di odore di gas proveniente dalle cantine. Il palazzo di 5 piani è stato immediatamente evacuato e poco dopo i vigili del fuoco hanno individuato la perdita. Cessato l’allarme, le famiglie sono rientrate nello stabile. L'articolo Fuga di gas a Milano: evacuato palazzo di 5 ...