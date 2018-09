Francia | Pogba | ' Il Mondiale mi ha cambiato la vita Futuro? Solo voci'

Francia campione del mondo - il discorso di Pogba prima della finale : 'Oggi si fa la storia' : Il salto di qualità che in tanti si aspettavano è arrivato puntuale al torneo più importante di tutti. Paul Pogba, dopo aver deluso al precedente Europeo nonostante il secondo posto finale, si è ...

Francia campione del mondo - il discorso da brividi di Pogba prima della finale : La Francia si è laureata campione del mondo, tutti in festa per un risultato storico. Un grande protagonista in Russia è stato sicuramente il centrocampista Pogba, prima della gara contro la Croazia discorso da brividi ai compagni per l’ex Juventus: “Non voglio parlare troppo, sappiamo tutti dove siamo, sappiamo tutti quello che vogliamo, conosciamo la strada che abbiamo attraversato. Posso vederlo nei nostri cuori, nei nostri ...

Dalla Francia : Pogba tra Barcellona e Juve : Paul Pogba , da fresco campione del mondo con la Francia, potrebbe cambiare club. Secondo Le10Sport il centrocampista del Manchester United è stato proposto da Mino Raiola al Barcellona , ma non sarebbe da scartare l'ipotesi di un ...

Mondiali 2018 Russia - Francia in coro : 'It's coming home' per Pogba. E a Kanté : 'L'unico a fermare Messi' : Un piccolo guerriero in campo eppure talmente timido per sottoporsi alle classiche foto post-vittoria sfoggiando la Coppa del Mondo: ecco perché il solidale N'Zonzi ha invitato i compagni a concedere ...

Mbappé-Pogba devastanti - la Francia torna sul tetto del mondo : 5 La Francia è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, al termine di una partita molto più sofferta di quanto dica il risultato. A Mosca la gara valida per il titolo iridato è finita 4-2 per i transalpini, contro una Croazia che aveva ben giocato soprattutto nel primo tempo e che, a tratti, si è dimostrata più squadra dei francesi. A fare la differenza però, contrariamente a quanto affermava [VIDEO] il tecnico ...

Francia sul tetto del Mondo - i giovani si prendono lo scettro. Si apre un ciclo? Pogba - Mbappé - Griezmann e i fenomeni di Deschamps : Il Mondiale è tutto della Francia, oggettivamente ha meritato il trionfo al termine di una rassegna iridata in cui ha esibito il miglior gioco e in cui sono risultati imbattibili per tutta la concorrenza: in 7 partite sono andati sotto soltanto per nove minuti, quelli del sorprendente 2-1 dell’Argentina agli ottavi di finale. Grande tecnica, forza fisica dirompente, tanta fantasia e importanti doti di palleggio conditi da una manovra ...

Francia campione del mondo Croazia in ginocchio : 4-2 Pogba super - Deschamps in trionfo : Piegata 4-2 la Croazia e per i transalpini è un nuovo trionfo dopo quello dei Mondiali giocati in casa nel 1998 (3-0 al Brasile di Ronaldo, firmato Zidane). Un successo che fa dimenticare le lacrime di Germania 2006 quando i francesi persero in finale contro l'Italia di Cannavaro ai rigori (il famoso match della testata di Zidane a Materazzi). Il ct Deschamps torna a essere campione del mondo, visto che era in campo - da giocatore - ...

Francia Campione del Mondo : Griezmann - Pogba e Mbappé stendono la Croazia. Bis dei Galletti a Mosca : La Francia è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia: dopo l’apoteosi casalinga nel 1998, i Galletti sono di nuovo sul trono del Pianeta a venti anni di distanza dalla festa di Parigi. I transalpini hanno sconfitto la Croazia per 4-2 nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca in una partita che ha avuto storia per i primi trenta minuti, poi gli uomini di Didier Deschamps (che aveva già trionfato da giocatore) si ...

La Francia di Pogba e Mbappé è campione del mondo di calcio : Va alla Francia la ventunesima edizione dei campionati mondiali di calcio: i transalpini, che bissano così il successo del 1998, hanno sconfitto per 4-2 la Croazia nella finalissima disputata al Luzhniki di Mosca. Al 18esimo minuto il match si sblocca con una fortuita autorete del croato Mandzukic che per anticipare un avversario infila di testa il proprio portiere. Il pareggio arriva dieci minuti dopo con una botta in diagonale di ...

Pagelle Francia-Croazia 4-2 - Finale Mondiali 2018 : Mbappé incontenibile - Pogba si consacra. Non basta un super Perisic : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia La Francia è campione del mondo! I “galletti” schiantano la Croazia per 4-2 al termine di una Finale ricca di gol ed errori. Dopo un primo tempo nel quale la squadra di Deschamps passa due volte in vantaggio (prima con un autorete di Mandzukic, quindi con un calcio di rigore di Griezmann) tra il bellissimo gol di Perisic, nel secondo tempo succede di tutto. Pogba e Mbappè portano sul ...

La Francia di Pogba e Mbappé è campione del mondo : Va alla Francia la ventunesima edizione dei campionati mondiali di calcio: i transalpini, che bissano così il successo del 1998, hanno sconfitto per 4-2 la Croazia nella finalissima disputata al Luzhniki di Mosca. Al 18esimo minuto il match si sblocca con una fortuita autorete del croato Mandzukic che per anticipare un avversario infila di testa il proprio portiere. Il pareggio arriva dieci minuti dopo con una botta in diagonale di ...