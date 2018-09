Francia | a scuola si impara la nuova ' regola di Mbappé'

Scuola al via non solo in Italia : in Francia e negli Usa arriva la settimana supercorta di 4 giorni : Al via il nuovo anno scolastico non solo nel nostro Paese. Tra i soliti problemi Italiani, diamo uno sguardo al resto del mondo, che si interroga sempre di più su come organizzare l'orario scolastico e sull'uso delle tecnologie in classe. Da quest'anno in Francia e negli Usa si sperimenta la settimana "supercorta" con soli 4 giorni di Scuola.Continua a leggere

In Francia nasce la scuola per cristianizzare i musulmani : ... Giulio Maspero, docente dell' Università della Santa Croce di Roma, Mohamed Rahouma, decano dell' università del Cairo, il più grande ateneo islamico al mondo, e Said Oujibou, un francese di origine ...

Bambina con il velo - pubblicità GAP/ La campagna per la scuola scatena la Francia : reazioni social - è polemica : Bambina con il velo, pubblicità GAP per la campagna "Back to school", il progetto del marchio americano di abbigliamento scatena la Francia: reazioni social, è polemica.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:13:00 GMT)

In Francia il divieto di uso degli smartphone a scuola è legge : Il Senato francese ha deciso di vietare l'utilizzo in classe di qualsiasi dispositivo connesso per tutti gli studenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo In Francia il divieto di uso degli smartphone a scuola è legge proviene da TuttoAndroid.

Francia : approvato il divieto : “Da settembre stop ai cellulari a scuola” : Okay del Senato al provvedimento tanto voluto dal presidente Emmanuel Macron. La nuova legge, in vigore da settembre, impedisce l’uso di qualsiasi dispositivo (telefonini, tablet, smartwatch) che si può connettere al web, dalle materne fino ai licei.Continua a leggere

Francia - cellulari vietati a scuola/ Ultime notizie : cosa fanno gli altri paesi con lo smartphone : cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:20:00 GMT)

Francia - passa la legge che vieta l'uso degli smartphone a scuola - : Via libera del Parlamento alla normativa promessa dal presidente Macron in campagna elettorale. Il divieto, applicato a studenti fino ai 15 anni, riguarderà tutti i dispositivi connessi alla rete. Si ...

Francia - CELLULARI VIETATI A SCUOLA/ Ultime notizie : Macron e l'ossessione anti-smartphone : CELLULARI VIETATI a SCUOLA. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in FRANCIA. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:50:00 GMT)

Cellulari vietati a scuola/ Ultime notizie : niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia : Cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:00:00 GMT)