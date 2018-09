Francesco | l' alternativa è la regressione

huffingtonpost

(Di domenica 9 settembre 2018) Che sia in atto, da tempo, un attacco al magistero di Papaè fuor di dubbio. Molti sono gli elementi ormai che raccontano di questi attacchi. Ripetuti e sempre più insistenti. E la recente denuncia di Monsignor Vigano' non è che l'ultimo e più insidioso. Anche se proviene, come tutti sanno, dal fronte reazionario e conservatore della Chiesa cattolica. Ora, al di là delle singole accuse e degli attacchi mirati o al magistero o alla persona del Papa, e' indubbio che l'obiettivo di questa campagna martellante e quasi ossessiva e' una sola: e cioè, quella di indebolire la figura di Bergoglio. Una voce che, è bene ribadirlo, continua ad essere forte e potente, nonché profetica e carica di speranza. Un magistero, quello di Bergoglio, che ha indubbiamente, almeno sino ad oggi, cercato di rivoltare come un calzino l'immagine e la ...