Fondi Lega | bomba di Belsito Quando lasciai c' erano 40 mln

Fondi Lega - Belsito : 'Ho lasciato il partito con 40 milioni di euro - chiedete a Maroni e Salvini' : L'ex tesoriere rilascia poi un commento anche sul sottosegretario Giancarlo Giorgetti : "Intelligente e preparato, quello che parlava di economia con Bossi. Il Gianni Letta della Lega. C'era allora e ...

Fondi Lega - "bomba" di Belsito "Quando lasciai c'erano 40 milioni" : "Quaranta milioni: quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato 40 milioni a saldo contabile". A parlare è l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. "Dopo le mie dimissioni nel 2012 sono entrati nelle casse del partito altri 19 milioni Legati alle elezioni del periodo di Bossi, perché i rimborsi erano scaglionati negli anni. E immagino che siano arrivati rimborsi per elezioni successive. Soldi ce n'erano", ha aggiunto Belsito. Segui su ...

Fondi Lega - Salvini attacca : "I soldi? Chiedano a Bossi" : E dopo aver definito la sentenza 'una sentenza politica' perché 'cercano di metterci fuori legge e non ci stanno riuscendo', il ministro dell'Interno è intervenuto dal Forum Ambrosetti di Cernobbio. ...

Sequestro dei Fondi della Lega - Conte : 'Da legale difenderei Salvini' - : Parlando all'evento "La Piazza", a Ceglie Messapica, Brindisi,, il presidente del Consiglio è intervenuto sulla decisione del tribunale del Riesame di Genova che ha scatenato una dura reazione del ...

Fondi Lega - Maria Elena Boschi : 'I finti onesti a 5 stelle sono tutti in ferie' : 'Che squallore questa doppia morale'. Durissimo attacco al governo giallo-verde da parte di Maria Elena Boschi, l'ex ministro prende spunto dalla decisione del tribunale del Riesame di confermare il sequestro di 49 milioni di euro [VIDEO] nell'ambito della vicenda giudiziaria che coinvolse la Lega per truffa ai danni dello Stato. La Boschi fa riferimento alle parole spavalde di Matteo Salvini e parte in un assalto frontale tramite un post sulla ...

Fondi Lega - Salvini sfida le toghe ma Di Maio lo bacchetta : Rispetti la magistratura : Teleborsa, - Si fa pesante l'aria all'interno della coalizione di governo. Nella giornata di ieri venerdì 7 settembre, infatti, la Procura di Palermo ha inviato gli atti dell'inchiesta su Matteo ...

Fondi Lega : Conte - se non fossi stato presidente mi sarei offerto come avvocato : "Dall'esterno è facile giudicare ma immaginate un leader di un partito di governo che da oggi in poi non dispone più di un Fondi per fare attività politica. Banalizzarlo non ha senso e avrei detto lo ...

Fondi Lega - Salvini contro la magistratura : "Cercano di metterci i bastoni fra le ruote" : A poche ore dalla sentenza del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei Fondi alla Lega, il leader del partito Matteo Salvini è tornato a parlare della vicenda, ribadendo che secondo lui si tratta di un processo politico, come aveva già affermato più volte nel corso degli ultimi mesi.I giudici e i magistrati, secondo Salvini, starebbero cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla Lega:È chiaro che cercano di metterci i bastoni ...

Fondi Lega - Magistratura Democratica : "Salvini eversivo"/ Ministro dopo sentenza Riesame : "processi politici" : Fondi Lega, giudici contro Salvini: Magistratura Democratica, 'Ministro è eversivo'. Per Segretario Carroccio, 'processi politici come in Turchia'.

Fondi Lega - Magistratura Democratica : “Salvini eversivo”/ Ministro dopo sentenza Riesame : “processi politici” : Fondi Lega, giudici contro Salvini: Magistratura Democratica, "Ministro è eversivo". Per il Segretario del Carroccio, "processi politici come in Turchia". Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:55:00 GMT)

Magistratura Democratica contro Salvini : "Toni eversivi e intimidatori sulla sentenza sui Fondi della Lega" : Magistratura Democratica contro Matteo Salvini a proposito del sequestro dei fondi della Lega e giudica "intimidatori" i toni usati dal ministro verso le toghe. "Non siamo di fronte alla valutazione critica di provvedimenti e di iniziative giudiziarie che in uno stato di diritto è legittima ed essenziale, ma ad affermazioni inaccettabili, che evidenziano toni e contenuti intimidatori - affermano in una nota Mariarosaria Guglielmi, ...

Fondi Lega - Magistratura Democratica contro Matteo Salvini : “Toni intimidatori e inaccettabili - è eversivo” : La corrente dem delle toghe, Magistratura Democratica, attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa mattina ha definito il procedimento per il sequestro dei Fondi della Lega "un processo politico": "L'accusa alla Magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute Democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza rispetto all'esercizio delle ...

Fondi della Lega - Md : Salvini eversivo intimidazione ai pm : 'L'accusa alla magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza ...

Fondi Lega - Salvini : "Processi politici come in Turchia”/ Renzi attacca la stampa : "nessun commento" : Fondi Lega, sentenza Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:38:00 GMT)