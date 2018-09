Fondi della Lega | Belsito | lasciai 40 milioni | chiedete a Maroni e Salvini

Sequestro dei Fondi della Lega - Conte : 'Da legale difenderei Salvini' - : Parlando all'evento "La Piazza", a Ceglie Messapica, Brindisi,, il presidente del Consiglio è intervenuto sulla decisione del tribunale del Riesame di Genova che ha scatenato una dura reazione del ...

Magistratura Democratica contro Salvini : "Toni eversivi e intimidatori sulla sentenza sui Fondi della Lega" : Magistratura Democratica contro Matteo Salvini a proposito del sequestro dei fondi della Lega e giudica "intimidatori" i toni usati dal ministro verso le toghe. "Non siamo di fronte alla valutazione critica di provvedimenti e di iniziative giudiziarie che in uno stato di diritto è legittima ed essenziale, ma ad affermazioni inaccettabili, che evidenziano toni e contenuti intimidatori - affermano in una nota Mariarosaria Guglielmi, ...

Fondi della Lega - Md : Salvini eversivo intimidazione ai pm : 'L'accusa alla magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza ...

Scatta subito il sequestro preventivo ai fini di confisca dei Fondi della Lega : Paralisi totale per il partito di Matteo Salvini. Il Tribunale del Riesame ha deLegato direttamente il pubblico ministero ad eseguire

Conte a Ischia : ecco cosa ha detto su terremoto - Ilva e Fondi della Lega : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto visita oggi ai terremotati di Ischia. Il premier ha prima effettuato un sopralluogo nella zona rossa di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, poi ha incontrato i sindaci dell’isola presso la sala consiliare del Comune di Lacco Ameno. Diversi gli spunti forniti da Conte al termine dell’incontro, quando si è intrattenuto con i giornalisti presenti: "Dall'agosto del 2017 è passato troppo tempo - ...

Fondi Lega - Mussolini vs Romano : “Colpo della magistratura per distruggere un partito”. E imita Maria Elena Boschi : Bagarre a L’aria che tira estate (La7) tra l’europarlamentare Alessandra Mussolini, ex Forza Italia, e il deputato Pd, Andrea Romano. Mussolini esprime il suo totale dissenso rispetto alla decisione del Tribunale del Riesame di Genova sulla vicenda dei Fondi della Lega e attacca duramente la magistratura: “Questo è tentare di distruggere in tutti i modi un partito che ha consenso democratico, come è già successo con Berlusconi ...

"Temete l'ira dei giusti" - dice Salvini dopo l'ordinanza sui Fondi della Lega. E ora? : "Temete l'ira dei giusti". Matteo Salvini è lapidario e non lascia spazio a ripensamenti: "Io non mollo", garantisce sui social, a cui affida le sue prime parole dopo la conferma del sequestro dei beni della Lega. "Lavoro per la sicurezza degli Italiani e mi indagano per sequestro di persona (30 anni di carcere), lavoro per cambiare l'Italia e l'Europa e mi bloccano tutti i conti correnti, per ...

Fondi Lega - riesame accoglie ricorso della Procura sì a sequestro di 49 milioni. Salvini 'Temete l ira dei giusti' : Cronaca Fondi Lega, gli avvocati del Carroccio citano la Corte Europea. Ma Salvini voleva chiuderla di MARCO PREVE

Fondi Lega e caso Diciotti - Salvini 'sorridente e incacchiato'. Ma il ruolo della vittima può fargli gioco : Lui, Matteo Salvini , si definisce 'sorridente e incacchiato'. Ma a vederlo al Viminale, in conferenza stampa, nella quale accenna soltanto al caso della sentenza sui soldi della Lega , e non vuole ...

Il Riesame conferma il sequestro dei Fondi della Lega. Salvini : ci levino tutto - gli italiani sono con noi : Roma, 6 set., askanews, - Il Tribunale del Riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura del capoluogo ligure sul sequestro dei fondi della Lega, dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco ...