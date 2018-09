Fifa 19 Ultimate Team : ecco le valutazioni per le posizioni dalla 80 alla 61 della top 100 : Solo qualche ora fa vi avevamo parlato dell'iniziativa FIFA Ratings, lanciata da EA Sports per FIFA 19 che ha l'obiettivo di svelare prima del lancio del gioco le valutazioni dei 100 migliori calciatori nella modalità Ultimate Team.Gli sviluppatori hanno reso pubblica la seconda parte di questa top 100, rivelando chi sono i 20 calciatori che occupano le posizioni dalla 80 alla 61 della classifica. Sono tantissimi i calciatori del campionato ...

Fifa 19 : ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100. Ecco gli overall da posizione 80 a 61 : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. Ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: Ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100. Ecco ...

Fifa 19 : ecco quando sarà disponibile la demo : EA ha finalmente annunciato quando sarà resa disponibile l'attesa demo di FIFA 19.Come segnalato da Videogamer, i giocatori potranno provare il nuovo gioco calcistico il prossimo 13 settembre. La demo arriverà su PS4, Xbox One e PC ma, al momento, non sono stati svelati quali contenuti includerà in termini di squadre e stadi.Recentemente abbiamo appreso che la serie di FIFA, nel totale complessivo, ha venduto 260 milioni di unità. Numeri che ...

Fifa 19 : ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100 : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 e si avvicina sempre di più il momento in cui verranno svelati i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: manca davvero pochissimo perchè l’annuncio ci sarà oggi pomeriggio alle 15 in diretta streaming sulla pagina Facebook di EA Sports Fifa 19 overall […] L'articolo Fifa 19: ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100 proviene da I ...

Fifa 19 – Icone : tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Ecco la lista completa! Baresi - Veron - Lineker - Nakata e tanti altri! : Dopo aver annunciato, fra il 3 ed il 4 agosto, i nomi delle prime 10 nuove Icone di Fifa 19, nella giornata di oggi, 5 settembre, EA Sports svelerà la lista completa delle Icone presenti in FUT 19! Ecco il messaggio pubblicato da EA Sports su Twitter Coming soon: One #ICON every hour. This is the #ClassOf19 […] L'articolo Fifa 19 – Icone: tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Ecco la lista completa! Baresi, Veron, ...

Fifa Points Fifa 19 : ecco i prezzi ufficiali! : I Fifa Points sono la moneta “virtuale” di FUT attraverso la quale possono essere compiute alcune operazioni come l’acquisto dei pacchetti e il riscatto del gettone draft. Si tratta, in base a quelli che sono i termini di servizio di EA Sports, dell’unica valuta acquistabile tramite denaro, mentre invece è vietato l’acquisto di Fifa Coins, […] L'articolo Fifa Points Fifa 19: ecco i prezzi ufficiali! proviene ...

Caso Modric - la Fifa ha preso una decisione sull’Inter : “ecco come sono andate le cose” : Modric ed il suo avvicinamento all’Inter hanno fatto molto discutere durante questa calda estate per il Real Madrid di Florentino Perez Il Caso Modric ha fatto molto discutere durante questa estate. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, si è molto lamentato del comportamento del club nerazzurro parlando di condotta scorretta ed appellandosi alla Fifa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, la Fifa avrebbe preso una ...