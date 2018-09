Festival della Comunicazione | 35 mila presenze

"ORME" - il primo Festival dei Sentieri a Fai della Paganella : Tra scienza e poesia si farà un viaggio nel mondo delle costellazioni con l'Associazione astrofili trentini e l'accompagnamento poetico della voce e chitarra di Giorgio Gobbo, musicista e cantautore. ...

Festival Ammutinamenti. Va in scena Invito alla danza : protagoniste le scuole di danza della città : ... fino al 16 settembre, , azione del Network XL : una comunità artistica di formazione di coreografi emergenti caratterizzato da incontri, confronti, allenamenti e visioni di spettacoli. Il Festival è ...

Ad Aiello Calabro il 4° Festival della Dieta Mediterranea : il programma completo : Il prossimo 14 e 15 settembre si svolgerà ad Aiello Calabro la quarta edizione del Festival della Dieta Mediterranea. Evento culturale unico in Calabria, che quest’anno ha ottenuto il Patrocinio Gratuito del ministero della Salute, oltre che della Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Università Magna Grecia di Catanzaro ed Università della Calabria. Al convegno parteciperanno Professori Universitari, ricercatori, medici e biologi ...

5 mostre da non mancare a Modena durante il Festival della filosofia : ... Museo della figurina di Modena Il Museo della Figurina di Modena ospita la mostra Vero o falso? Le figurine sotto la lente d'ingrandimento della scienza . L'esposizione indaga il rapporto tra ...

RevitArt – Festival di apertura della stagione dell’Accademia d’Ungheria in Roma : Tra il 12 ed il 14 settembre p.v. presso l’Accademia d’Ungheria in Roma e a Capena, si terrà l’evento RevitArt, Festival di apertura della stagione 2018/2019 dell’Accademia d’Ungheria in Roma. Il Festival prenderà inizio mercoledì 12 settembre p.v. alle ore 19.30 presso la Galleria del Palazzo Falconieri (Via Giulia, 1) con la mostra RevitArt della Colonia internazionale degli artisti di Cered in collaborazione con l’Associazione Culturale ...

Festival Pianistico Trieste 2018 nel segno della scuola pianistica dell'Est : Nel segno della scuola pianistica dell'Est, con una ventata caleidoscopica di protagonisti, si prefigura la 17edizione del Festival Pianistico Trieste 2018 'Giovani interpreti & grandi Maestri' curato ...

Scienza e conservazione del patrimonio culturale protagonisti al Festival della Robotica - : Ricerca, a settembre a Pisa torna il Festival della Robotica A Ini Grottaferrata ecco robot per operare anca e ginocchio Coordinata da Flora Gagliardi, dal pomeriggio di venerdì 28 settembre fino a ...

Il sindaco Brugnaro all'inaugurazione dell'ottava edizione del "Festival della Politica" : Cinque intense giornate, di incontri, dibattiti, spettacoli, con 28 eventi e 60 relatori, per parlare di quanto sta accadendo, e magari anche per aiutarci a capire quanto potrà succedere nel prossimo futuro, in ambito politico, economico e sociale, ...

Festival della letteratura di Mantova 2018 : gli eventi da non perdere : Particolarmente sentito anche il tema dell'economia declinata secondo le esigenze del lavoro. Atteso a Mantova Yanis Varoufakis , ex ministro dell'economia greco del governo Tsipras 2015, tra i ...

A Bari il Festival della periferie con Motta - Cosmo e Mannarino : Motta, Cosmo, Selton, Mannarino, Lemandorle, I Ministri e Clementino sono gli artisti della prestigiosa line up di Rigenera SmART City, il più grande festival italiano dedicato alle periferie, in ...

Carrara - al Festival Con_vivere le trasformazioni del lavoro nella storia e la sfida dei diritti nell’era della precarietà : I lavori antichi e quelli moderni (e precari), il problema dei working poor e dei giovani disoccupati, i diritti, le sfide dello sviluppo tecnologico. Sono i temi al centro della tredicesima edizione del festival con-vivere, che si terrà a Carrara da giovedì 6 a domenica 9 settembre. “La parola lavoro – spiega il direttore scientifico del festival Remo Bodei – ha assunto nel corso della storia un velo di pessimismo e una patina ...

Si è conclusa domenica 2 settembre scorso la VI edizione della Festa Bimbi A Bordo - il Festival letterario di Guspini. : ... ha raccontato storie eterne ed universali, collocate in luoghi o tempi lontani dalla Sardegna e dall' oggi , ma che hanno saputo parlare e farsi comprendere da ogni persona presente agli spettacoli. ...

"Il Festival della mente è troppo radical chic" la Lega lo vuole cancellare : Accade a Sarzana. All'origine della polemica l'intervento del fondatore della Comunità di Sant'Egidio

Il Festival della Partecipazione cerca volontari - 04/09/2018 - : Saranno, come nelle passate edizioni, quattro giorni ricchi di dibattiti, spettacoli, concerti, laboratori, incontri con musicisti, artisti e scrittori. Per ricevere informazioni è possibile scrivere ...