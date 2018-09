Festival dei Brutti Piobbico | Giannino ' la belva' rieletto Re

VENEZIA 75 - Al Festival dei Popoli un omaggio a Roberto Minervini : ... dove le due parti si mettono in gioco, rinunciando a copioni prestabiliti per ridefinire la propria posizione all'interno del mondo. La malata terminale di " The Passage " , 2011, , il dodicenne ...

Festival di Venezia 2018 - The Ballad of Buster Scruggs : le sei favole del vecchio West dei magici fratelli Coen : La conquista della frontiera, la vita da carovana, la caccia all’oro, la tradizione orale, la nascita delle banche, la giustizia fai-da-te con l’uso smodato delle armi. In sintesi, la formazione identitaria ab origine del popolo americano secondo Ethan & Joel Coen. Una tematica che se filtrata nel cinema non poteva esimersi dall’appartenere al genere Made in USA per eccellenza, il Western. Ecco la sintesi di The Ballad of Buster Scruggs, il ...