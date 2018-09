FER Emilia-Romagna | per la prima volta in Italia tratto di binari con traverse

Vaccini. ConFERma dell'obbligo - il presidente Bonaccini e l'assessore Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della scienza. E la conFERma che avevamo ragione quando in Emilia-Romagna lo introducemmo due anni fa' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...

Reggio Emilia - FERri in vista e cemento a pezzi. I ponti sul Secchia scricchiolano : Reggio Emilia, 19 agosto 2018 - Sotto i ferri. Doppia metafora di ciò che si trova alla base di questi due ponti e del rimedio urgente di cui necessitano, ossìa essere operati. Curati. Lo chiedono i ...

FERrovie Emilia Romagna - FER - - lavori in progress per la sicurezza : Teleborsa, - Da domenica 19 agosto FER, Ferrovie Emilia Romagna, apre al pubblico la tratta Casalecchio-Vignola dopo l'istallazione del sistema di sicurezza SCMT, Sistema Controllo Marcia Treno , di ...

FERrovie Emilia Romagna - FER - - lavori "in progress" per la sicurezza : Da domenica 19 agosto FER, Ferrovie Emilia Romagna, apre al pubblico la tratta Casalecchio-Vignola dopo l'istallazione del sistema di sicurezza SCMT, Sistema Controllo Marcia Treno , di un nuovo "...

FERragosto con pioggia al Sud - allerta su Emilia e Toscana | : La perturbazione, che oggi sta interessando il Nord-Ovest della penisola, scenderà domani sulle regioni centrali tirreniche. In diminuzione le temperature al Nord, mentre al Meridione si prevede un 15 ...

FERragosto con pioggia al Sud - domani allerta su Emilia e Toscana : Ferragosto con pioggia al Sud, domani allerta su Emilia e Toscana La perturbazione, che oggi sta interessando il Nord-Ovest della penisola, scenderà domani sulle regioni centrali tirreniche. In diminuzione le temperature al Nord, mentre al Meridione si prevede un 15 agosto bagnato. LE PREVISIONI Parole ...

FERragosto con pioggia al Sud - domani allerta su Emilia e Toscana - : La perturbazione, che oggi sta interessando il Nord-Ovest della penisola, scenderà domani sulle regioni centrali tirreniche. In diminuzione le temperature al Nord, mentre al Meridione si prevede un 15 ...

FERragosto di tempesta : arrivano i temporali e crollano le temperature sino a 10° in meno. Allerta in Emilia : Sarà un Ferragosto di tempesta. Pioggia e crollo delle temperature, questo ci aspetta per il giorno di metà agosto. Un calo termico sensibile sta per interessare l'Italia che per un...

Burrasca di FERragosto - andrà peggio al Centro-Sud. Temporali da stasera al Nord - allerta in Emilia : Il maltempo 'di Ferragosto' ha fatto già il suo ingresso sull'Italia. A partire dalla tarda mattinata il tempo è iniziato a peggiorare sulla Liguria occidentale, dove sono segnalati Temporali e ...

De Filippo riconFERmato presidente di Coldiretti Foggia : sul far west nelle campagne e Psr chiama in causa Emiliano e Di Gioia : 'Siamo molto preoccupati per le condizioni di lavoro e di vita nelle aree rurali della Capitanata - ha detto Giuseppe De Filippo - dove i nostri agricoltori sopportano loro malgrado una quotidianità ...

Emilia - i sindacati : "A FERragosto centri commerciali chiusi" : Nei giorni di festa non si lavora. Anche per Ferragosto in Emilia-Romagna i sindacati tornano alla carica e, come fatto in passato per altri giorni festivi: per il prossimo 15 agosto le categorie del ...

Maltempo Emilia Romagna : prorogata l’emergenza a FERrara - Ravenna - Forlì-Cesena : E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 che stabilisce la proroga dello stato di emergenza “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici” di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio delle province di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena. L'articolo Maltempo Emilia Romagna: prorogata l’emergenza a Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena sembra essere il ...

Reggio Emilia - donna di 74 anni trasFERita in carcere per rapina : Reggio Emilia, donna di 74 anni trasferita in carcere per rapina L’anziana aveva sfilato il portafoglio di un 90enne nel parcheggio di un supermercato spingendolo a terra. Dovrà scontare una pena residua di due anni, due mesi e 11 giorni. I fatti nel 2015, la sentenza è adesso definitiva. Parole chiave: ...

Reggio Emilia - donna di 74 anni trasFERita in carcere per rapina | : L'anziana aveva sfilato il portafoglio di un 90enne nel parcheggio di un supermercato spingendolo a terra. Dovrà scontare una pena residua di due anni, due mesi e 11 giorni. I fatti nel 2015, la ...