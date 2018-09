Facebook Watch | si potrà guadagnare con i video del social network

Facebook Watch arriva in Italia : cos’è e come funziona la tv formato social : Dopo il lancio negli Stati Uniti di un anno fa, Facebook Watch è sbarcato da pochi giorni anche in Italia. La tv del social network più famoso è disponibile da qualsiasi dispositivo, come ha spiegato Fidji Simo, responsabile della sezione video di Fb: “Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan”. Per la compagnia ...

Watch - la tv di Facebook arriva in Italia : Ad un anno dal lancio negli Usa, il servizio video raggiunge tutto il mondo. Ma da noi, a differenza di molti altri Paesi europei, chi produce video non avrà accesso al sistema di distribuzione degli introiti pubblicitari. Almeno per ora

Facebook Watch si estende oltre i confini statunitensi. E arriva anche in Italia : Le potenzialità dello streaming on-demand per la fruizione di contenuti video originali sono state ampiamente dimostrate negli ultimi anni da colossi del calibro di Netflix e Amazon, che hanno dato vita ad un catalogo di contenuti di qualità che sfruttano non più solo la tv, ma ogni genere di piattaforma compresi smartphone e tablet per consentire al pubblico di accedere in qualsiasi momento al programma o serie preferita. In linea con la ...

La Facebook tv diventa globale : arriva anche in Italia Watch : diventa sempre più globale la sfida ai contenuti televisivi tradizionali, già assaltati da YouTube, Amazon e Netflix. arriva in tutto il mondo e anche in Italia, Facebook Watch, il servizio del social network lanciato un anno fa solo negli Stati Uniti. È in streaming e offre programmi di sport, notizie ma anche serie originali come Skam e Sorry For Your Loss, al pari dei concorrenti. Ma con tutto il peso di due miliardi di ...

