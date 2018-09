F3 | Nurburgring | vince ancora Schumi jr

Mick Schumacher vince ancora - secondo successo al Nurburgring : Roma, 9 set., askanews, - ancora un successo per Mick Schumacher al Nurburgring . Dopo il successo di sabato in gara 1, il figlio del sette volte iridato ha dominato dalla pole anche gara 2. Il leader ...

Euro Formula 3 - Mick Schumacher non si ferma più : il tedesco vince anche Gara-2 al Nurburgring : Il giovane pilota tedesco serve il bis al Nurburgring, vincendo anche Gara-2 della tappa dell’Euro Formula 3 Mick Schumacher è in un vero e proprio stato di grazia, il pilota tedesco infatti ha conquistato anche Gara-2 della tappa di Euro F3 al Nurburgring, dopo essersi imposto in Gara-1. Partito dalla pole position al via, il figlio del Kaiser ha mantenuto la testa del gruppo, vincendo in solitaria davanti al compagno di squadra ...