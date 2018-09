F1 | Hamilton non dorme sugli allori | “avverto tanta pressione | non abbiamo la macchina

#Verstappen senza freni : #Hamilton e #Vettel non sono da 10 - Top Speed : Se riuscirà a darsi una calmata ha davvero la stoffa per diventare campione del mondo. Sugli 8 titoli ho qualche dubbio. Ma perché rovinare dei sogni così ambiziosi?

Ferrari - per vincere il Mondiale ti servirebbe…Lewis Hamilton. Vettel non all’altezza di Alonso e Schumacher : La Ferrari ha realizzato per il Mondiale 2018 la macchina più veloce, stabile e performante dai tempi di Michael Schumacher. Nei suoi cinque anni trascorsi a Maranello, con annesse delusioni e due titoli iridati sfumati proprio in dirittura d’arrivo, Fernando Alonso aveva sempre sognato di poter guidare un bolide di questo genere. All’epoca, seppur competitiva, la scuderia di Maranello pagava decimi preziosi dalla Red Bull, una ...

Vettel : "Hamilton non mi ha lasciato spazio" : "L'incidente con Hamilton? Non avevo spazio dove andare, Lewis non mi ha lasciato spazio e non avevo alternative. Lui l'ha passata liscia, io ho avuto sfortuna perché girandomi ho riportato danni. ...

Formula 1 - Gp Monza. Vettel : 'Hamilton non mi ha lasciato spazio. Il -30? Poteva andare peggio' : Il quarto posto non era certamente ciò che Sebastian Vettel si aspettava per il Gran Premio di Monza. Una gara messa subito in salita dal contatto tra la sua Ferrari e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...

Formula 1 - GP Monza : Rosberg mette in guardia Vettel. 'Non può più sbagliare - Hamilton è una macchina' : Chiedere a uno di rallentare un avversario non è la fine del mondo, Kimi ha perso la prima posizione anche per motivi di blistering" Su Vettel "Ogni volta che Vettel ha avuto un'opportunità non è ...

F1 : Vettel - Hamilton non ha dato spazio : ANSA, - MONZA, 2 SET - "Non avevo spazio dove andare, Lewis non mi ha lasciato spazio: lui l'ha passata liscia, io ho avuto sfortuna perché ho riportato danni quando mi sono girato. La nostra gara è ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...

F1 - Vettel velenoso contro Hamilton : “non mi ha lasciato spazio e l’ha passata liscia anche questa volta” : Il pilota tedesco ha analizzato nel post gara il contatto con Hamilton, lanciando una frecciata al campione del mondo della Mercedes Una gara rovinata dopo poche curve, precisamente al contatto tra Vettel e Hamilton che ha premiato il campione del mondo della Mercedes. Photo4/LaPresse Il testa-coda e poi la rimonta forsennata hanno permesso al tedesco della Ferrari di risalire fino alla quarta posizione, perdendo comunque tredici punti dal ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : analisi delle qualifiche. Lewis Hamilton oltre i limiti - ma non basta con questa Ferrari. Partenza decisiva : Lewis Hamilton ce l’ha messa tutta, ha centrato due tempi eccezionali nel corso della Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno, entrambi sotto il record della pista di Monza, ma non è bastato nemmeno per meritarsi la prima fila. Oggi il campione del mondo in carica ha dovuto inchinarsi allo strapotere di una Ferrari quanto mai veloce e performante. Gli incubi dell’anno scorso, con le Frecce ...

Formula1 Hamilton non dorme tranquillo : "Il gap dalla Ferrari resta" : La Ferrari non ha fatto perdere il sonno a Lewis Hamilton, che nel venerdì di Monza ha incassato il 3° tempo di giornata con filosofia: "Ci siamo svegliati con una pioggia torrenziale che implicava ...

Formula1 : Hamilton - strana assenza. Non è ancora a Monza : Mentre la Ferrari riempiva di passione la Darsena di Milano, e Vettel e Raikkonen raccoglievano entusiasmo fra i tifosi e domande in conferenza stampa, Lewis Hamilton non lasciava traccia di sé a ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Non sono preoccupato - le prossime gare saranno rivelatrici» : ROMA - C'è poco tempo per le recriminazioni dopo la gara di Spa per Lewis Hamilton, che deve necessariamente ricaricare le batterie per un nuovo duello a Monza, in casa della Ferrari. Il britannico al ...

F1 - Ricciardo incassa i complimenti di Hamilton : “scelta coraggiosa andare in Renault - non è da tutti” : Il pilota della Mercedes ha commentato la scelta di Ricciardo, che ha deciso di lasciare la Red Bull per sposare il progetto della Renault Nella prossima stagione Daniel Ricciardo correrà con la Renault, lasciando dopo tante stagioni la Red Bull. Una scelta difficile ma convinta quella dell’australiano, che ha incassato i complimenti di Lewis Hamilton per il coraggio dimostrato in questo importante passo della sua carriera: ...