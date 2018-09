Europeo Under 19 femminile | a Tirana trionfano le azzurrine | 3-2 contro la Russia

Pallavolo – Europeo Under 19 : le azzurre non si fermano più - stesa anche la Bulgaria 3-1 : Terza vittoria consecutiva per la Nazionale italiana di Pallavolo femminile agli Europei Under 19, battuta anche la Bulgaria Altra vittoria e altri tre punti per le azzurrine di Massimo Bellano nel Campionato Europeo Under 19 Femminile, che si sta disputando in Albania. Populini e compagne, infatti, dopo i successi contro Bielorussia e Polonia, sono riuscite a superare 3-1 la Bulgaria (25-11, 19-25, 25-20, 25-20), ottenendo così la terza ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Volley : Europeo Under 19 - l'Italia parte forte - battuta la Bielorussia : DURRES, ALBANIA,- L' Italia Under 19 Femminile parte con il piede giusto nel Campionato Europeo di categoria che ha preso il via in Albania. Nella gara d'esordio le azzurrine di Massimo Bellano hanno ...

Volley : Europeo Under 19 - Bellano ha scelto le dodici azzurre : MILANO- Per l'Italia Under 19 Femminile si avvicina il grande appuntamento che vedrà la nostra nazionale impegnata, dal 1 al 9 settembre a Tirana, Albania, nel Campionato Europeo di categoria. Il ...

Basket - l’estate delle Nazionali giovanili - i bei risultati delle femminili - il picco dell’oro Europeo dell’Under 16 - l’annata rivedibile delle maschili : Partiamo subito da un dato: l’anno prossimo avremo ancora sei Nazionali azzurre su sei nella Division A delle tre categorie di Europei giovanili organizzati dalla FIBA. Sono ben pochi i Paesi a poter vantare una simile situazione, e sono spesso quelli con maggior tradizione cestistica o che stanno lavorando con serietà sulle Nazionali giovanili (Spagna, Russia, Germania, Francia, più la Lettonia che riporta l’Under 20 maschile in ...

Basket - l’estate delle Nazionali giovanili - i bei risultati delle femminili - il picco dell’oro Europeo dell’Under 16 - l’annata rivedibile delle maschili : Partiamo subito da un dato: l’anno prossimo avremo ancora sei Nazionali azzurre su sei nella Division A delle tre categorie di Europei giovanili organizzati dalla FIBA: sono ben pochi i Paesi a poter vantare una simile situazione, e sono spesso quelli con maggior tradizione cestistica o che stanno lavorando con serietà sulle Nazionali giovanili (Spagna, Russia, Germania, Francia, più la Lettonia che riporta l’Under 20 maschile in ...

Beach volley - Europeo Under 19 Brno. Italbeach piazza il tris! Buon avvio per gli azzurri : Tre vittorie e una sconfitta nella prima giornata dei campionati europei Under 18 di Brno per l’ItalBeach composta da due coppie, Viscovich/Frascio in campo maschile e Costabile/Ditta in campo femminile, allenate da Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio. Erika Ditta, laziale, e Marika Costabile, calabrese, hanno vinto entrambe le sfide in programma oggi e domani si giocheranno l’ingresso diretto agli ottavi di finale con le ...

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...

Europeo Under 16 - Italia fuori dalle prime otto : ROMA - Troppa Croazia per gli Azzurri. Si interrompe agli ottavi il cammino della Nazionale Under 16 all'Europeo di categoria. I ragazzi di coach Bocchino non hanno potuto nulla contro lo strapotere ...

Basket Europeo Under 16 - i 12 Azzurri convocati : ROMA - Comincia venerdì prossimo 10 agosto il campionato Europeo Under 16 edizione 2018. Coach Bocchino ha scelto i 12 Azzurrini che a Novi Sad , Serbia, giocheranno la manifestazione continentale. L'...

Basket - doppio sorriso per l’Italia : le Nazionali azzurre 3×3 qualificate al Campionato Europeo Under 18 : Le Nazionali azzurre 3×3 U18 si qualificano al Campionato Europeo di Debrecen, in programma dal 31 agosto al 2 settembre Le Nazionali maschile e femminile Under 18 si qualificano al primo colpo. A Bari, sui campi appositamente allestiti al Molo San Nicola, vincendo i rispettivi gironi a punteggio pieno, le azzurre e gli Azzurri Under 18 approdano direttamente alla fase finale della FIBA 3×3 U18 Europe Cup, il Campionato Europeo, ...

Sfuma il sogno dell'Italia Under 19 Il Portogallo vince l'Europeo : Beffa per gli Azzurrini, sconfitti nella finale europea , 3-4 il risultato finale, dal Portogallo dopo una bellissima rimonta.

Italia Portogallo 0-0 : il risultato della finale dell'Europeo Under 19 in diretta live : live 18:04 29 lug Italia-Portogallo U19, LA CRONACA della finale dell'Europeo live DALLE 18.30 Continua a leggere 18:23 29 lug 18:23 29 lug 18:07 29 lug Portugal on Twitter Twitter "Este é o ...

Italia Portogallo - formazioni ufficiali : il risultato della finale dell'Europeo Under 19 in diretta live : LE formazioni ufficiali: Italia, 4-3-3,: Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Scamacca, Pinamonti, Zaniolo Portogallo, 4-3-3, : Joao Virginia; Thierry ...