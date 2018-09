ilfattoquotidiano

: “Ero arrabbiato perché sono paraplegico. Poi ho trovato la mia missione: rendere i cammini accessibili a noi disabi… - fattoquotidiano : “Ero arrabbiato perché sono paraplegico. Poi ho trovato la mia missione: rendere i cammini accessibili a noi disabi… - gabri1903 : RT @fattoquotidiano: “Ero arrabbiato perché sono paraplegico. Poi ho trovato la mia missione: rendere i cammini accessibili a noi disabili”… - panopolline7 : RT @fattoquotidiano: “Ero arrabbiato perché sono paraplegico. Poi ho trovato la mia missione: rendere i cammini accessibili a noi disabili”… -

(Di domenica 9 settembre 2018) “Ho avuto per decenni un brutto rapporto con la mia disabilità, ero scontroso con gli altri e nervoso con me stesso. Non vivevo con serenità la mia condizione. Poi dentro di me qualcosa è cambiato e ho iniziato anche ad aiutare altre persone che vivono la mia stessa situazione”. Questa è la storia di Pietro Scidurlo, 37ennedalla nascita e fondatore dell’associazione Free Wheels Onlus che dell’accessibilità ai cammini ha fatto la sua. Che siano spirituali o culturali in Italia e all’estero, su sterrato e asfalto, per Pietro aiutare chi è come lui si è tradotto nello studio delle varianti possibili di fronte agli ostacoli, segnalando sempre le barriere presenti. “È arrivato il momento dipienamente accessibili i cammini italiani anche alle persone con disabilità. Quando si parla di cammini – spiega – nessuno si impegna a renderli ...