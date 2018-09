Eric Zemmour | lo sconfitto

ilfoglio

: Il nuovo libro di Eric Zemmour, che i grossi editori italiani snobbano Commento di Giulio Meotti - ICIsraele : Il nuovo libro di Eric Zemmour, che i grossi editori italiani snobbano Commento di Giulio Meotti -

(Di domenica 9 settembre 2018) Roma. “La storia della Francia scorreva nelle mie vene, riempiva l’aria che respiravo, forgiava i miei sogni; non immaginavo di essere l’ultima generazione a crescere così”. Già dalle prime righe, il nuovo libro di, Destin français (in uscita in Francia per Albin Michel), è un tripudio