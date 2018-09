Epidemia di polmonite al Nord | nel bresciano | oltre 150 casi I consigli dell'Ats

Epidemia di polmonite a Brescia - due morti sospette 'non dovute a legionella' : L'85enne morto a Carpenedolo era ricoverato per polmonite acuta in una struttura di lunga degenza nel Bresciano dove era arrivato da Montichiari. L'altro caso sospetto era quello relativo alla morte ...

Epidemia di polmonite nel Bresciano - ipotesi batterio nell'acqua : 'Lasciate scorrere acqua calda e poi fredda' : Tra le raccomandazioni anche quella di allontanarsi dal punto di emissione dopo l'apertura dei rubinetti e di spalancare le finestre . Viene inoltre suggerito di portare la temperatura dell'acqua ...

C’è una sospetta Epidemia di polmonite in provincia di Brescia : negli ultimi giorni si sono registrati 150 casi : C’è una sospetta epidemia di polmonite nella Bassa Bresciana orientale, fra i comuni di Montichiari e Calvisano. negli ultimi giorni, secondo il Giornale di Brescia, si sono registrati più di 150 casi. L’Agenzia di Tutela della Saluta (ATS) di Brescia The post C’è una sospetta epidemia di polmonite in provincia di Brescia: negli ultimi giorni si sono registrati 150 casi appeared first on Il Post.

Epidemia di polmonite nel Bresciano : ipotesi batterio nell'acqua - analisi su rete idrica : La Regione Lombardia avvia un'analisi epidemiologica, in corso esami su rete idrica e torri di raffreddamento