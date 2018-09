Emis Killa | da dicembre torna sul palco con ' Supereroe Tour'

Emis Killa ha annunciato del date del Supereroe Tour 2018 : Al via a dicembre The post Emis Killa ha annunciato del date del Supereroe Tour 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Huawei lancia il concorso “#PSMART PLUS TOUR. Canta in auto con Emis Killa” : Huawei presenta un nuovo concorso legato allo smartphone Huawei P Smart PLUS e al rapper Emis Killa, che mette in palio smartphone e molto altro. L'articolo Huawei lancia il concorso “#PSMART PLUS TOUR. Canta in auto con Emis Killa” proviene da TuttoAndroid.

Emis Killa - l'annuncio a sorpresa : "Sono diventato papà di Perla Blue" : Emis Killa, il rapper ventottenne che impazza nelle radio con Rollercoaster, ha annunciato una lieta notizia su Instagram: oggi, venerdì 17 agosto, è nata la sua primogenita.L’annuncio della nascita di Perla Blue non è stato anticipato da alcun pettegolezzo nelle scorse settimane, caso raro nello showbiz e segno della cura del cantante per la riservatezza della sua vita privata e di quella della compagna.prosegui la letturaEmis Killa, ...

Emis Killa : è nata oggi sua figlia - la gravidanza tenuta nascosta per 9 mesi : Emiliano Giambelli, meglio noto come Emis Killa, e la sua storica compagna Tiffany Fortini, sono diventati genitori questa mattina. La notizia, data in simultanea della coppia tramite alcuni post sui social, è arrivata a sorpresa, cogliendo impreparati anche i più affezionati e maniacali tra i fan dell'artista milanese. Sia il rapper classe 1989 che la sua ragazza – anche lei molto popolare sui social network – infatti, durante i nove mesi della ...

Emis Killa è diventato papà : "Non metterò mai le foto di mia figlia online" : Sorpresa. Emis Killa è diventato papà. L'annuncio ha lasciato senza parole anche i fan. Soprattutto perché nei mesi scorsi il rapper e Tiffany Fortini l'avevano tenuto nascosto. Assolutamente in ...

Emis Killa è diventato papà : “è nata mia figlia” : Benvenuta Perla Blue The post Emis Killa è diventato papà: “è nata mia figlia” appeared first on News Mtv Italia.

Emis Killa è diventato papà : 'è nata mia figlia' : ... @tiffany_fortini, in data: Ago 17, 2018 at 3:09 PDT La mamma di Perla Blue è Tiffany Fortini , una ragazza di origini francesi che lavora nel mondo della moda e che ha una relazione con Emis Killa ...

Emis Killa è diventato papà : è Tiffany Fortini la mamma della piccola Perla Blue Giambelli [GALLERY] : Tiffany Fortini: ecco chi è la compagna di Emis Killa che oggi ha dato luce alla piccola Perla Blue Giambelli Emis Killa è diventato papà: il rapper italiano ha spiazzato tutti con un annuncio sui social. La figlia di Emis Killa si chiama Perla Blue Giambelli e la madre è la compagna di sempre del rapper, Tiffany Fortini. Sensuale e di origini francesi, Tiffany ha dato oggi alla luce la piccola Perla Blue. Ma chi è Tiffany? Il miglior modo ...

Emis Killa spiazza tutti - l’annuncio è tenerissimo : “oggi è nata mia figlia!” [FOTO] : Emis Killa è diventato papà: oggi l’annuncio a sorpresa del rapper italiano sui social Emis Killa ricorderà per tutta la vita questo venerdì 17: il quasi 29enne rapper italiano è infatti diventato padre, proprio oggi! Un annuncio tenerissimo e a sorpresa per Emis Killa, che ha spiegato di tenere molto alla sua vita privata e di aver tenuto in gran segreto la notizia proprio per tale motivo: “oggi, venerdí 17, é nata mia figlia. ...

Emis Killa diventa papà : doppio nome alla figlia e la scelta di non mettere sue foto : Emis Killa è diventato padre: è nata Perla Blue, la prima figlia del rapper Emis Killa è diventato padre per la prima volta e, per dare il lieto annuncio, ha deciso di ricorrere ai suoi social. Il rapper, in questo modo, ha anche reso noto il nome della figlia (o meglio il doppio nome) e, sempre […] L'articolo Emis Killa diventa papà: doppio nome alla figlia e la scelta di non mettere sue foto proviene da Gossip e Tv.

Emis Killa papà a sorpresa : «È nata mia figlia» : Anche i rapper si emozionano. Emis Killa – all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli – è diventato papà. Il cantante brianzolo, 28 anni, ha annunciato – a sorpresa – l’arrivo del suo primo figlio via social. Una bambina. «Oggi, venerdí 17, é nata mia figlia. Si chiama Perla. Perla Blue a dire il vero perché ha due nomi», fa sapere su Instagram. LEGGI ANCHEEmis Killa: «Arrogante a ...

