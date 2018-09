Ellen Pompeo | ' Anche se Derek è impossibile da eguagliare | Meredith vivrà

In Grey’s Anatomy 15 una nuova storia per Meredith? La ABC rispetta i desideri di Ellen Pompeo : La stagione dell'amore coinvolgerà tutti i personaggi di Grey's Anatomy 15? Secondo il network ABC, qualcuno resterà ne fuori. Il presidente del canale americano, Channing Dungey, ha chiarito, una volta per tutte, la ferma posizione di Ellen Pompeo nei riguardi della sua protagonista. Meredith resterà ancora single, almeno per il momento. Durante il Television Critics Assoc. summer press tour, Dungey ha svelato a TV Line: “Meredith avrà un ...

Un nuovo amore per Meredith in Grey’s Anatomy 15? Ellen Pompeo su Patrick Dempsey e la loro chimica (video) : La ricerca dell'interprete di un personaggio maschile che possa rappresentare un nuovo amore per Meredith in Grey's Anatomy 15 sembra ancora in alto mare. Di sicuro la showrunner Krista Vernoff ha intenzione di riportare il filone sentimentale al centro della serie con una nuova liason per la protagonista, ma non è detto che questo avvenga già nella prima parte della stagione in partenza a settembre su ABC. La sceneggiatrice e produttrice che ...