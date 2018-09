Eleonora Daniele | Così rivoluziono Storie Italiane

Eleonora Daniele torna con Storie italiane. Ecco tutte le novità : Cronaca, spettacolo, attualità, inchieste e grandi interviste. Non mancheranno, ovviamente, le sorprese su Raiuno. Da domani, alle 10 del mattino, inizierà la nuova stagione televisiva di "Storie ...

Le Storie Italiane di Eleonora Daniele tornano con 30 minuti in più e uno studio raddoppiato. Guarda in anteprima : Eleonora Daniele - Storiie Italiane Tornerà puntuale domani alle 10 su Rai 1, ma quest’anno potrà beneficiare di trenta minuti in più (lun-ven, dalle 10 alle 11.30) e di un raddoppio. Eleonora Daniele ci porta a Saxa Rubra nello studio di Storie Italiane che per la stagione 2018/2019 -assente Elisa Isoardi, migrata agli studi Dear – Fabrizio Frizzi per La Prova del Cuoco- occuperà lo studio 3 nella sua interezza. Il programma, visto ...

Eleonora Daniele : età - altezza - peso e fidanzato. Chi è la conduttrice Rai : È stata una delle poche concorrenti del “Grande Fratello” che si è costruita una carriera solida. Stiamo parlando di Eleonora Daniele, conduttrice Rai di grande successo. Il suo debutto in televisione risale al 2001, quando decide di fare il provino per entrare nella casa del Grande Fratello. Il responso è positivo e la giovane Eleonora diventerà uno dei volti del reality show di Canale 5. In quel periodo, Eleonora lavorava in banca e ...

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni/ “Basta rimandare - presto ci sposeremo!” : Eleonora Daniele torna alla guida di 'Storie italiane' e programma il suo matrimonio con l'imprenditore Giulio Tassoni, dopo 16 anni d'amore. L'intervista a Dipiùtv.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Palinsesti tv : Eleonora Daniele perde il sabato - ma la Rai le fa comunque un bel regalo : I Palinsesti Rai 2018-2019, annunciati ufficialmente da pochi giorni, hanno riservato colpi di scena per molti volti noti in casa...