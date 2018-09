huffingtonpost

: HuffPost: È 'La Bestia' a suggerire a Salvini se e quanto essere cattivo sui social - MPenikas : HuffPost: È 'La Bestia' a suggerire a Salvini se e quanto essere cattivo sui social - lisanna : RT @HuffPostItalia: È 'La Bestia' a suggerire a Salvini se e quanto essere cattivo sui social -

(Di domenica 9 settembre 2018) Spesso vengono etichettati come messaggi scritti di getto, dettati dall'istinto e da decisioni prese di pancia. Invece non è così: tutto ciò che Matteomette nero su bianco suiè studiato a tavolino. E a suggerirgli tutto - come spiega La Stampa - c'è "La", un sistema sofisticato che consente al leader della Lega di apparire sempre e comunque in sintonia con gli umori prevalenti nell'opinione pubblica.L'hub, il cuore del sistema-, è Facebook. A portare il capo della Lega su queste «frequenze» era stato il «filosofo informatico» Luca Merisi. Lui, che oramai passa come il dottor Stranamore di, ha confidato a Matteo Pucciarelli nel libro "Anatomia di un populista": "Ebbi una specie di innamoramento per lui, dovuto alla constatazione della sua enorme capacità di gestire il talk ...