È allarme polmonite | i casi salgono a 121 Attenti all' acqua dei rubinetti

ilgiornale

: Allarme polmonite nel Bresciano: i casi sono più di 150, ipotesi batterio in rete idrica ? - RaiNews : Allarme polmonite nel Bresciano: i casi sono più di 150, ipotesi batterio in rete idrica ? - LaStampa : Allarme in Lombardia per una epidemia di polmonite: 121 persone ricoverate - RaiNews : Allarme polmonite nel Bresciano: in 71 al pronto soccorso ? -

(Di domenica 9 settembre 2018) Ènella Bassa Bresciana: 121 persone sono corse in ospedale con gli stessi sintomi e la stessa diagnosi.I 121 pazienti sono tutti concentrati nella Bassa Bresciana e in alcuni paesi al confine con l"alto Mantovano, sparsi tra i comuni di Calvisano, Carpenedolo, Montichiari,fredda, Desenzano e Gavardo. Si pensa a un'epidemia e il contagio è inspiegabile. Medici e tecnici stanno cercando di capire se ci sia una correlazione fra tutti questi. Se ci sia una fonte di contagio unica. E se, vista la sintomatologia non tradizionale, si sia in presenza dicomunitaria, presa cioè tra le mura domestiche e causata dal batterio della legionella.Il batterio legionella, infatti, negli ultimi mesi ha destato parecchia preoccupazione a Bresso. Idi contagio sono saliti fino 48 e 4 persone sono morte. Ma mentre i medici cerano di capire cosa abbia scatenato ...