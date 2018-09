Due gare di squalifica a Fenati

Per Fenati SOLO Due gare di squalifica : Sì, avete letto bene: per Romano Fenati (Marinelli Snipers Team) SOLO due giornate di squalifica per essersi reso responsabile di un gesto pericolosissimo nei confronti di Stefano Manzi (Forward Racing Team). Durante la gara, l’ascolano ha staccato le mani dal manubrio (cosa già di per sé vietata) per tirare il freno dell’avversario in pieno rettilineo, […] L'articolo Per Fenati SOLO due gare di squalifica sembra essere il primo su ...

Moto2 - Romano Fenati squalificato per Due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano Manzi : Romano Fenati è stato squalificato per due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni di Stefano Manzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 corsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso ...

Danimarca - Nazionale e Federazione in lite : prossime Due gare a rischio : Il precedente accordo è scaduto dopo la fase finale della Coppa del Mondo in Russia, dove la squadra ha raggiunto gli ottavi di finale e finora i colloqui sono stati infruttuosi. Gli sforzi disperati ...

Zingaretti : "Non voglio allearmi con M5s - li ho già sconfitti Due volte" : "Dobbiamo recuperare il confronto delle idee, basta con la denigrazione delle persone a prescindere dalle idee. E' evidente che non voglio allearmi con i 5 stelle, li ho sconfitti due volte, ma voglio parlare con chi ci ha abbandonato, voglio capire perché. Dobbiamo combattere, altro che subalternità. E' subalterno chi nella battaglia interna usa gli stessi strumenti che critichiamo nei cinquestelle". Così Nicola Zingaretti ...

Bimbo di 2 anni fuma sigarette - la madre : “Due pacchetti al giorno - sennò si strappa i capelli” : Rapi, un Bimbo indonesiano, è stato ripreso per strada, mentre fumava davanti alla mamma che, sorridendo alla telecamera, ha ammesso che il figlio è dipendente dalla nicotina. Il piccolo, che negli ultimi tempi sarebbe riuscito a ridurre il numero di sigarette fumate, ha sviluppato questa dipendenza raccogliendo e 'assaggiando' i mozziconi buttati per terra.Continua a leggere

Serie A : anche se a digiuno dopo Due gare - CR7 favorito come capocannoniere : CR7 foto dal profilo Twitter dell'asso portoghese I bookmaker concedono fiducia incondizionata a Cristiano Ronaldo: l'asso della Juventus, smentendo tutte le previsioni della vigilia, non è andato in ...

Itinera - Gruppo Gavio - vince Due gare negli USA : Due importanti contratti per Itinera negli Stati Uniti d'America. La società di grandi opere del Gruppo Gavio , comunica che la propria controllata statunitense Halmar International è risultata prima ...

Itinera - Gavio - vince Due gare in Usa per 600 mln dollari : Roma, 27 ago., askanews, - Itinera, società di grandi opere del Gruppo Gavio, comunica che la propria controllata statunitense Halmar International è risultata prima classificata nell'ambito della ...

DTM : le Due gare in notturna di Misano in diretta su Sky : Il DTM, il popolare campionato turismo, uscito dai confini delle Germania, arriva a Misano Adriatico sabato 25 e domenica 26 agosto, con due gare per la prima volta in notturna, in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (ch. 204) alle 22.30. Protagonista anche Alex Zanardi, wild card con la BMW M4 DTM. L’appuntamento di Misano […] L'articolo DTM: le due gare in notturna di Misano in diretta su Sky sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Bufera su Trump : l'ex avvocato Cohen si dichiara colpevole : "Il presidente mi ordinò di pagare il silenzio di Due donne" : Micheal Cohen si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver avuto l'ordine di pagare il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Rischia fino a 5 anni di carcere. Anche Manafort è stato dichiarato colpevole per frode fiscale

VIDEO – Genova - fermate Due zingare nei pressi della zona rossa - attente a guardare dentro le auto : Tanto lavoro da parte della polizia, anche per bloccare gli atti di sciacallaggio registrati nella zona rossa di Genova La polizia da giorni pattuglia tutta la zona offlimits per limitare le azioni di sciacallaggio registrate subito dopo poche ore dalla tragedia del ponte Morandi. Due giorni fa tre zingare di etnia Sinti sono state arrestate proprio per la stessa questione (leggi l’articolo qui). In questo VIDEO girato dalla ...

Brennero - Due fratellini di 7 e 9 anni rischiano di annegare nella piscina di un hotel : Il più grande dei due versa in gravi condizioni, mentre la sorellina di 7 anni non corre alcun pericolo.Continua a leggere

Arianna Bridi oro - bronzo per Matteo Furlan/ Nuoto di fondo - Europei : grandi gioie all'Italia dalle Due gare : Arianna Bridi oro, bronzo per Matteo Furlan nel Nuoto di fondo, agli Europei di Glasgow 2018. grandi gioie all'Italia dalle due gare, nella 25 km femminile e maschile(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:29:00 GMT)

MotoGp – Marc - attento a quei Due! Petrucci esilarante : “io e Dovi d’accordo per fregare Marquez domani” : Danilo Petrucci tra battute e analisi: le parole del ternano del team Pramac dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp d’Austria Marc Marquez super nelle qualifiche del Gp d’Austria: lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio nella serrata sfida con le Ducati nella Q2 al Red Bull Ring, conquistando così una significativa pole position. Secondo e terzo rispettivamente Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quarto invece ...