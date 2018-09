Dovizioso trionfa a San Marino Follia Fenati | tocca il freno del rivale a 250 km h

MotoGp - San Marino : trionfa Dovizioso - Marquez secondo. Lorenzo ko - Rossi solo settimo : MISANO - Andrea Dovizioso trionfa nel Gp di San Marino nella classe MotoGp. Il forlivese della Ducati passa al comando al settimo giro scavalcando il compagno di squadra Jorge Lorenzo e non mollando ...

È grande Italia a Misano : trionfano Dovizioso - Bagnaia e Dalla Porta : Tre Italiani sul podio delle rispettive categorie di questo Gran Premio di San Marino: male Rossi, solo settimo e deluso. Il...

MotoGp - a Misano trionfa Dovizioso. Podio Marquez e Crutchlow. Valentino Rossi settimo : Andrea Dovizioso domina in solitaria la gara di Misano. Il pilota Ducati stacca di un secondo e sette decimi il secondo classificato Marc Marquez. Terzo, ma distantissimo, Cal Crutchlow. A Valentino Rossi non riesce la rimonta: il Dottore chiude in settima posizione, la stessa da cui era partito. Super prestazione di Dovizioso, che parte dalla quarta posizione e si porta subito in testa, dominando ininterrottamente dal secondo giro. Jorge ...

Andrea Dovizioso domina in solitaria la gara di Misano. Il pilota Ducati stacca di un secondo e sette decimi il secondo classificato Marc Marquez. Terzo, ma distantissimo, Cal Crutchlow. A Valentino Rossi non riesce la rimonta: il Dottore chiude in settima posizione, la stessa da cui era partito.

Lorenzo trionfa davanti a Marquez e Dovizioso. Rossi 6° : Chi ha lasciato l’ombrellone per guardare il GP d’Austria non se ne è certo pentito, grazie allo splendido duello che ha acceso la gara al Red Bull Ring tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Dopo tanti sorpassi, la vittoria è andata allo spagnolo della Ducati, che conquista la sua terza vittoria stagionale, la numero 47 […] L'articolo Lorenzo trionfa davanti a Marquez e Dovizioso. Rossi 6° sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

MotoGP - Dovizioso trionfa a Brno - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : LA CRONACA Al via era Dovizioso a sfruttare al meglio la pole e portarsi al comando seguito da Rossi, Marquez, Lorenzo, Crutchow e Petrucci. Subito al primo giro finiva la gara di Vinales, vittima ...

Moto Gp - trionfa Dovizioso : doppietta Ducati con Lorenzo - Rossi fuori dal podio : doppietta Ducati a Brno con Dovizioso e Lorenzo che sono riusciti ad avere ragione di Marc Marquez. Andrea, che partiva dalla pole position, ha interpretato alla perfezione una gara difficile, ...

Moto Gp - trionfa Dovizioso dopo testa a testa con Lorenzo e Marquez. Rossi è quarto : A Brno gara tiratissima condotta dal pilota italiano dall’inizio alla fine riuscendo a bloccare e risorpassare di volta in volta il compagno di squadra Marquez, giunto poi 3° e Valentino

