Doria Ragland | la mamma di Meghan prende lezioni da baby sitter

Doria Ragland - la mamma di Meghan Markle si trasferirà in Inghilterra. Si prepara forse a fare la nonna? : Doria Ragland , la madre di Meghan Markle , è pronta a fare le valigie per trasferirsi a Londra, così da poter stare vicino a sua figlia e al principe Harry. Fonti vicine alla famiglia d’origine della duchessa del Sussex affermano infatti che Doria potrebbe sbarcare a Londra già il mese prossimo, giusto in tempo per festeggiare il suo 62esimo compleanno in compagnia della famiglia reale. E secondo il Daily Express, la donna sarebbe ...

