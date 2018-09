Doria Ragland | la mamma di Meghan Markle prende lezioni da baby sitter Si prepara a fare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 settembre 2018) Allattamento al seno, cure base del bambino, nozioni di pronto soccorso e tecniche per l’addormentamento del neonato fino allo svezzamento: sono alcune delle cose che, la madre di, ha imparato nei corsi di-sitting che ha frequentato in California. La notizia, riportata da Vanity Fair, non fa che alimentare i gossip sulla presunta gravidanza di, soprattutto ora che la signorasi stando a lasciare l’America per trasferirsi a Londra con la figlia e il principe Harry. Da quanto si ap, la madre di, che lavorava come assistente sociale per una clinica di servizi di salute mentale, avrebbe seguito lelontano da casa proprio per evitare di destare attenzione. Qualche tempo fa infatti,aveva dichiarato di non vedere l’ora di avere dei figli e di non voler assumere però poi del personale esterno per ...