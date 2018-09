Dopo chemio e radio i capelli ricrescono! Così evitate sciocchi commenti su bugie

huffingtonpost

(Di domenica 9 settembre 2018) Uno scatto in cui appare sorridente, tra le braccia della mamma e il collega, nonché amico, Marco: Nadia Toffa è pronta a tornare sugli schermi con Le Iene, e stavolta senza nessuna parrucca. nella foto, infatti, la Toffa racconta della crescita dei suoile varie terapie: "Ah sìNon si rimane pelati per sempre. Cosìsuvarie. Messaggio agli webeti. Buona giornata a tutti. Tornato il sole, come presto tornano Le Iene. Un bacio, N."Tanto calore e vicinanza da parte dei fan, soprattuttoun'altra foto in cui Nadia è in "divisa" da Iena nella redazione del programma. Una delle molte foto che la iena ha pubblicato sui suoi canali social per raccontare il lungo percorso che la sta portando finalmente sulla via della guarigione, come ha scritto lei stessa su Instagram: ...