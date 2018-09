calcioweb.eu

Domenica 16 a Novara il Tricolore di calcio camminato UNVS

(Di domenica 9 settembre 2018) Cresce l’attesa per il primo Campionato Nazionale didei Veterani dello Sport, in programma16 settembre nella splendida cornice del Centro Sportivo di Novarello a Granozzo con Monticello nei pressi di. L’inizio delle partite è fissato alle ore 9.30. Parteciperanno sette formazioni suddivise in due gironi di tre e quattro squadre. Nel pomeriggio semifinali incrociate fra le prime due di ogni girone, quindi match di finale e per la terza piazza. Previsto anche girone a tre per definire le posizioni dalla quinta alla settima. Sette i giocatori per squadra, 25 i minuti per partita. Disputeranno il campionato organizzato dalla sezionelocale presieduta da Tito De Rosa, le sezioni di Biella, Vercelli, Alessandria, Cecina, Casale, Cuneo e naturalmente. L'articolo16 aildisembra ...