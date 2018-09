DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv | 12 uomini al comando 15^ tappa Ribera-Lagos

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : in 7 tentano la fuga! (15^ tappa Ribera-Lagos de Covadonga) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 15^ tappa Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga, 178,2 km: vincitore, percorso e orario del classico arrivo in salita (oggi domenica 9 settembre)(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:25:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : tutti in strada! (15^ tappa Ribera-Lagos de Covadonga) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 15^ tappa Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga, 178,2 km: vincitore, percorso e orario del classico arrivo in salita (oggi domenica 9 settembre)(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:25:00 GMT)

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : tappone durissimo - la salita di Covadonga impressiona! Nuova sfida tra Yates e Quintana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2018 , 178 km da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga . La seconda settimana di corsa si chiude con un durissimo tappone di montagna, in cui i corridori dovranno superare oltre 4000 metri di dis LIVE llo. Tante difficoltà altimetrica fin dalla partenza, poi la corsa entrerà nel vivo negli ultimi 90 km con la doppia scalata a Mirador del Fito prima di arrivare ...

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : Cofdis e Movistar si alternano in testa (14^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 14^ tappa Cistierna-Les Praeres, 171 km: vincitore, percorso e orario del secondo arrivo in salita consecutivo (oggi sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:05:00 GMT)

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : altro tappone di montagna - ultimi 4 km al 12 - 5% medio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018 , 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava. Altra tappa determinante per la classifica generale: ben cinque i Gran Premi della montagna , tre dei quali di prima categoria. Finale davvero molto entusiasmante: Alto de la Colladona (5,3 km all’8,1%), Alto de la Mozqueta (6,5 km all’8,7%), Alto de la Falla de los Lobos (5,3 km al 6,4%) e la salita finale ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : arrivo in salita temibile - la Camperona farà malissimo. Scontro diretto tra i favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Si attende grande spettacolo sull’arrivo in salita odierno, in una giornata che potrebbe risultare determinante nella lotta per la maglia rossa. Nella prima parte si scaleranno l’Alto de la Madera (7 km al 5,3%) e il Puerto de Tarna (13 km al 5,5%). Poi dopo un lungo falsopiano i corridori ...