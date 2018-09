Diciotti | i pm vogliono interrogare Matteo Salvini

Diciotti - i pm vogliono interrogare Salvini : La procura di Palermo ha letto le carte inviate dal pm di Agrigento, Luigi Patronaggio, e poi ha trasmesso il tutto al Tribunale dei ministri. L"unico indagato è infatti Salvini e spetta alla sezione speciale indagare e giudicare un componente del governo.Eppure il procuratore Francesco Lo Voi e l"aggiunto Marzia Sabella avevano fatto capire che non avrebbero fatto da semplici passacarte. Alcune delle accuse ipotizzate da Patronaggio sono ...

Salvini indagato per sequestro di persona aggravato/ Video - ultime notizie caso Diciotti : “Vogliono fermarmi” : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Irreperibili 40 migranti della Diciotti - la Caritas : non vogliono restare in Italia : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove». La Caritas: «Nessuno vuole rimanere in Italia»

Nave Diciotti - migranti in sciopero della fame : vogliono scendere. Salvini : «In Italia 5 milioni in stato di povertà» : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta e anche il pranzo, escluse alcune donne....

Nave Diciotti - migranti fanno lo sciopero della fame : vogliono scendere : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti ormeggiata a Catania questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta. «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto...

Nave Diciotti - Salvini : “Vogliono processarmi? Facciano pure”. Poi attacca Fico : “Il ministro dell’Interno sono io” : “Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi e questo continuerò a fare. 700.000 sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza!”. Queste le parole con cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha presentato una lunga diretta facebook durante la quale è intervenuto sulla questione dei migranti bloccati sulla Nave Diciotti, bloccata al porto di Catania con 177 migranti a ...