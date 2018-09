Diciotti | gli immigrati fuggiti? A Roma nel regno della criminalità organizzata

Roma - Diciotti : 16 migranti rilasciati da Digos/ Al centro Baobab soccorse negli anni 70mila persone : Roma, polizia cerca i migranti della Diciotti fuggiti da Rocca di Papa: "prelevati 16 ragazzi. Li abbiamo accolti nel nostro campo nei giorni scorsi", ammette il centro Baobab(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Salvini indagato per sequestro di persona aggravato/ Video - ultime notizie caso Diciotti : “Vogliono fermarmi” : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Matteo Salvini - i carabinieri gli portano una busta al Viminale : è l'avviso di garanzia per la Diciotti? : carabinieri al Viminale: hanno consegnato a Matteo Salvini 'una busta'. Fonti del Ministero degli Interni comunicano l'arrivo degli agenti, non è ancora chiaro quale sia l'oggetto della 'visita'. ...

Diciotti. Il Montenegro accoglie alcuni migranti : Il piccolo Stato del Montenegro ha offerto la propria disponibilità all’Italia. La Nazione balcanica accoglierà alcuni dei migranti giunti in

Fondi Lega e caso Diciotti - Salvini 'sorridente e incacchiato'. Ma il ruolo della vittima può fargli gioco : Lui, Matteo Salvini , si definisce 'sorridente e incacchiato'. Ma a vederlo al Viminale, in conferenza stampa, nella quale accenna soltanto al caso della sentenza sui soldi della Lega , e non vuole ...

I dati ci dicono la verità sugli immigrati della Diciotti : I commenti del "leader del governo", il ministro della Propaganda Salvini, sull'allontanamento volontario dai centri di accoglienza individuati dalla Cei di una parte dei richiedenti asilo della nave Diciotti, sono, come sempre, pillole di veleno introdotte nel dibattito pubblico sull'immigrazione per consolidare l'immagine negativa dei rifugiati e del diritto di asilo.Salvini non sa, o fa finta di non sapere, che il fenomeno dell'allontanamento ...

Roma - 40 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti - perse le loro tracce. La Caritas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...

Un quarto dei migranti arrivati in Italia con la Diciotti ha lasciato i centri di accoglienza : Il governo Italiano ha fatto sapere che 40 dei 144 migranti maggiorenni sbarcati in Italia a bordo della Diciotti, la nave militare che ad agosto è rimasta per giorni al centro di un caso nazionale, non si trovano più nei The post Un quarto dei migranti arrivati in Italia con la Diciotti ha lasciato i centri di accoglienza appeared first on Il Post.

Irreperibili 40 migranti della Diciotti - la Caritas : non vogliono restare in Italia : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove». La Caritas: «Nessuno vuole rimanere in Italia»

Gelati a migranti Diciotti da Bergoglio : ANSA, - ROMA, 5 SET - Grande festa oggi al Centro "Mondo Migliore" di Rocca di Papa dove sono ospiti i migranti della Diciotti. A portare la benedizione di Papa Francesco ai migranti è stato il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del pontefice, ...

Fico incassa applausi Dem : sbagliata attesa su migranti Diciotti : Roma, 3 set., askanews, - 'Non c'è dubbio che dalla Diciotti le persone dovevano scendere sul territorio italiano il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo. E' una questione su cui ...

Diciotti - LEGA TEME "ACCERCHIAMENTO" GIUDIZIARIO SU SALVINI/ Guardia Costiera : Toninelli - "L'ammiraglio resta" : Matteo SALVINI indagato sul caso DICIOTTI: rischia 30 anni di carcere, si aggiunge sequestro di coartazione. Tutti i dubbi dei pm di Palermo sulle indagini di Patronaggio(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:34:00 GMT)