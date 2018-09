: Crollo ponte, Di Maio: 'Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa' #genova - MediasetTgcom24 : Crollo ponte, Di Maio: 'Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa' #genova - fattoquotidiano : #PonteMorandi: si dimette commissario indagato. Di Maio: “Autostrade non pensi di farla franca” #primopiano… - TgLa7 : Ponte crollato, Di Maio: dai Benetton ci aspettiamo solo le scuse e i soldi per la ricostruzione del ponte, che non… -

un'altranei prossimi giorni.Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Diparlando coi giornalisti alla Fiera del Levante. "Per quanto ci riguarda -ha puntualizxato Di- il ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato come Fincantieri, perché dobbiamo monitorare cosa si farà sulla ricostruzione del ponte".(Di domenica 9 settembre 2018)