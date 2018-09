Di Maio sul ponte di Genova | Brutta sorpresa in arrivo per Autostrade

Di Maio : 'Entro l'anno la legge sullo stop alle aperture domenicali' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Domenica 9 settembre ore 13.30 Di Maio: 'Entro l'anno la legge sullo stop alle aperture domenicali'. 'In materia di commercio, ...

Tap - Di Maio : “M5s era e rimane contrario. Il dossier è sul tavolo del Presidente del Consiglio” : “Il Movimento Cinque stelle era ed è no Tap. Il dossier è sul tavolo del Presidente del Consiglio e come abbiamo affrontato tanti altri dossier in questi tre mesi, affronteremo il problema Tap”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando oggi nella Fiera del Levante di Bari. “Non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile – ha concluso – pensare di fare un’opera senza discutere col ...

"Di Maio ha mentito sull'Ilva - ma nessuno ne chiede le dimissioni" : "I giornali tranne il fatto riconoscono che Di Maio ha mentito quando dichiarava: 'il parere dell'avvocatura dice che la gara è illegittima per eccesso di potere' (su Ilva,ndr). nessuno ne chiede però le dimissioni. In italia il governo può mentire. Sta bene a tutti ai media in primo luogo". Lo scrive su twitter l'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda.

Ilva - Di Maio : 'Andrò a Taranto - ci metto la faccia sull'accordo' : "Nei prossimi giorni andrò a Taranto per parlare con tutti i cittadini perché ci metto la faccia e mi prendo tutte le mie responsabilità. Di meglio non si poteva fare. Serve una legge sulla ...

Calenda attacca Di Maio sull'Ilva : 'Si dimetta' : Duro attacco di Carlo Calenda a Di Maio dopo la diffusione del parere dell'Avvocatura sull'Ilva. 'Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere! - scrive l'ex ministro su Twitter - l'...

Di Maio : “Salvini? Bisogna rispettare la magistratura ma sulla Diciotti rivendichiamo nostre decisioni” : “Salvini? Non ritengo assolutamente giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura”. Così a In Onda (La7) il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta le invettive dell’altro vicepremier, Matteo Salvini, contro i magistrati, a seguito delle indagini a suo carico per sequestro di persona aggravato sul caso Diciotti. Di Maio continua: “Dobbiamo abituarci al fatto che, ogni volta che arriverà un atto ...

Di Maio sta con Salvini : "Rispetti magistratura - ma sulla Diciotti scelte condivise" : Le parole di Salvini contro i magistrati siciliani che gli contestano l'accusa di sequestro di persona aggravato per il caso...

Ddl anticorruzione - Di Maio : “Norme sulla trasparenza si applicano sia a partiti sia a donazioni. Niente più privacy” : “Il tema è molto semplice: le norme che riguardano la trasparenza si applicano sia ai partiti sia alle fondazioni. Se tu fai una donazione a una forza politica non puoi più avvalerti della privacy: questo principio ci consentirà finalmente di capire come mai negli anni abbiamo visto dei comportamenti anti-cittadino. Molto spesso i cittadini si sono chiesti come mai si trovassero milioni di euro per i grandi poteri e non per i diritti ...

Ilva - accordo sugli esuberi. Di Maio : 'E' il miglior risultato possibile - gara salva' : Trovata l'intesa dopo una notte di trattativa al tavolo del Mise. 10.700 lavoratori verranno assunti subito da Arcelor Mittal. Per i sindacati l'accordo è fatto, ma per essere valido dovrà esssere ...

Ilva - Conte : risultato raggiunto - da Di Maio lavoro egregio : Lacco Ameno, 6 set., askanews, - 'Di Maio ha fatto un lavoro egregio, sto scappando a Roma per il Cdm. La situazione era compromessa ma il percorso che abbiamo costruito è stato molto sapiente'. Lo ha ...