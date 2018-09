Di Maio : 'Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Di Maio : presto stop aperture domenicali : 15.39 "Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei weekend e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, con delle turnazioni ma l'orario degli esercizi commerciali non può più essere liberalizzato come fatto dal governo Monti perché sta distruggendo le famiglie italiane". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della Fiera del Levante a Bari.

