Di Maio promette | Entro l' anno lo stop alle aperture domenicali

"Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa". Promette Di Maio : "Il Ponte Morandi ha dei responsabili che si chiamano Autostrade per l'italia, Atlantia e Benetton. Non solo gli toglieremo le concessioni" perché è "una promessa che abbiamo fatto agli italiani, ma Autostrade avrà un'altra brutta sopresa nei prossimi giorni. Il ponte lo deve ricostruire un'azienda pubblica come Fincantieri, non lo faccio ricostruire a chi lo fa crollare". Lo dice Luigi di Maio, vicepremier e ministro del ...

"Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo Di Maio" : Nel giorno dell'Ilva Carlo Calenda giura che si congratula con Luigi Di Maio, senza polemica. "Ho visto che mi ha risposto in modo maleducato ("oggi non gli rispondo" aveva dichiarato il suo successore alle agenzie), ma va bene lo stesso. Bene che non abbia chiuso l'Ilva, come aveva promesso in campagna elettorale, bene che sia confermato il piano ambientale per Taranto, bene che i sindacati abbiano trovato l'intesa. Oggi per me è una ...

Luigi Di Maio lo promette : Reddito di cittadinanza per tutti già nel 2019 : Di Maio pronto a violare le regole dell’Europa e promette il Reddito di cittadinanza per il 2019, anche in deficit sforando il tetto del 3% “Voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della Fornero, Reddito di cittadinanza e flat tax”. E’ quanto assicura, in una intervista a il Fatto quotidiano, Luigi di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro. Per quanto riguarda i vincoli di ...

Di Maio promette : "supereremo il 3% del rapporto Deficit/Pil". Ma Tria da Pechino lo smentisce : Luigi Di Maio annuncia: "supereremo il 3% del rapporto Deficit/pil" e il ministro dell’Economia è costretto a smentirlo. Botta e risposta a distanza tra il vicepremier nonché ministro dello Sviluppo-Lavoro e il titolare del dicastero di Via XX Settembre Giovanni Tria. Il capo politico del M5s cerca di mettersi alle spalle il caso Diciotti, che vede indagato il ministro dell'Interno, e stamattina aveva dichiarato con grande enfasi che il ...

Pensioni - Di Maio promette 'sforbiciata sugli assegni d'oro a settembre' : In tema Pensioni ha fatto discutere, non poco, nelle ultime ore, il fatto che il taglio alle cosiddette 'Pensioni d'oro', annunciato dal vice premier Luigi Di Maio, lo scorso mese di giugno, sia finito un po' nel dimenticatoio. Gli italiani si attendevano, infatti, un provvedimento legislativo ratificato in tempi rapidi: invece, ancora oggi, in prossimita' della pausa estiva, la questione sembrava essere avvolta nel mistero, sia sulle ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio". Boeri adesso promette di non lasciare l'Inps : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...

Dopo polemiche su decreto dignità Di Maio promette : 'Presto sgravi a imprese' : ''In questo governo ognuno fa la sua parte' assicura il leader Cinquestelle e aggiunge di non sentirsi oscurato da Salvini.Però si moltiplicano le diversità di vedute tra i due vicepremier -

Tutti contro la "Dignità". E Di Maio promette 13 milioni di occupati : Vogliamo una sana alleanza con il mondo imprenditoriale'. Gli fa eco anche Di Maio: 'Saremo sempre dalla parte degli imprenditori, anche diminuendo il costo del lavoro che consentirà posti meno ...