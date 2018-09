Di Maio | Entro un anno stop ad aperture domenicali

blogo

: Di Maio promette: 'Entro l'anno lo stop alle aperture domenicali, Liberalizzazione dell'orario sta distruggendo le… - Pinucciosono : Di Maio promette: 'Entro l'anno lo stop alle aperture domenicali, Liberalizzazione dell'orario sta distruggendo le… - repubblica : Di Maio promette: 'Entro l'anno lo stop alle aperture domenicali' [news aggiornata alle 13:25] - SkyTG24 : #DiMaio: entro l'anno stop aperture domenicali dei centri commerciali -

(Di domenica 9 settembre 2018) Luigi Di, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato alla Fiera del Levante e tra i vari argomenti trattati ci sono due di particolare interesse: quello delledelle attività commerciali e dello della Tap, il Gasdotto Trans-Adriatico che interessa direttamente la Puglia, regione di cui è ospite in queste ore.Sulle, Diha annunciato:"Abbiamo tantissimi progetti allo studio, oltre al reddito di cittadinanza che resta il punto cardine e si deve fare, abbiamo misure per i commercianti per i piccoli imprenditori, per medi e per i grandi. In materia di commercio sicuramentel’approveremo la legge che impone lonei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l’orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. Quella liberalizzazione sta infatti ...