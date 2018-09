Di Maio dice che i negozi aperti la domenica stanno «distruggendo le famiglie italiane»

Di Maio ha annunciato un fondo di investimento pubblico in startup entro dicembre : 'entro dicembre lanceremo un fondo di venture capital, sul modello francese, per investire in startup italiane'. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenendo al Digithon di ...

Di Maio - a settembre avvio codice lavoro : 22.18 "In settembre avvieremo il codice del lavoro, aboliamo 140 leggi incomprensibili sul lavoro e le riuniamo in un solo codice". Così Di Maio al Digithon organizzato dal deputato Pd Boccia. "E a fine mese -conclude il vice-premier- emaniamo, attraverso un decreto, un pacchetto semplificazione che riguarderà anche il codice appalti".

Di Maio - a settembre via a codice lavoro : 22.18 "In settembre avvieremo il codice del lavoro, aboliamo 140 leggi incomprensibili sul lavoro e le riuniamo in un solo codice". Così Di Maio al Digithon organizzato dal deputato Pd Boccia. "E a fine mese -conclude il vice-premier- emaniamo, attraverso un decreto, un pacchetto semplificazione che riguarderà anche il codice appalti".

Digitale : Di Maio - entro dicembre fondo pubblico per le startup : 'entro dicembre lanceremo un fondo di venture capital, sul modello francese, per investire in startup italiane'. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenendo al Digithon di ...

Di quanta acqua è composto davvero il corpo umano? Spoiler : non del 90% come dice Di Maio : (Foto: Tiziana Fabi/Getty Images) “L’obiettivo del ritorno all’acqua pubblica è anche un tema culturale del Paese, perché l’acqua è quello di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%. L’acqua è un bene necessario alla sopravvivenza dell’individuo”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, che è anche l’attuale ministro dell’Economia e delle finanze, è intervenuto lunedì sera nel corso della ...

Di Maio : "Autostrade dice di aver adempiuto agli obblighi? Dai Benetton ci aspettiamo solo scuse e soldi" : Questa mattina il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia si è riunito per rispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vuole revocare la concessione. La società ha rilasciato poi una nota ufficiale in cui ha confermato il proprio puntuale adempimento degli obblighi concessori e ha scritto:"Autostrade ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle ...

Di Maio : "Autostrade dice di aver adempiuto agli obblighi? Ci aspettiamo solo scuse e soldi" : Questa mattina il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia si è riunito per rispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vuole revocare la concessione. La società ha rilasciato poi una nota ufficiale in cui ha confermato il proprio puntuale adempimento degli obblighi concessori e ha scritto:"Autostrade ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle ...

Di Maio dice che il veto al bilancio Ue resta : Roma, 29 ago., askanews, - 'La nostra posizione sul veto al bilancio Ue resta'. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a margine di una missione in Egitto. 'Il commissario Oettinger ...

Diciotti - Di Maio : "Il codice etico dice che Salvini non si deve dimettere" : Il vicepremier chiede "rispetto per la magistratura", ma sulle indagini a carico del ministro dell'Interno dice: "Credo sia un atto dovuto". Sulle polemiche riguardo al tweet contro Alfano e la doppia morale: "Doveva dimettersi a prescindere dall'indagine"

Luigi Di Maio - perché Salvini indagato non si deve dimettere : 'Previsto dal codice etico' : Luigi Di Maio ha cercato di spegnere sul nascere le polemiche scoppiate dopo l'apertura delle indagini a carico dell'alleato di governo Matteo Salvini . Polemiche scoppiate anche all'interno degli ...

Di Maio : "Il nostro codice etico dice che Salvini non si deve dimettere" : Il vicepremier chiede "rispetto per la magistratura", ma sulle indagini a carico del ministro dell'Interno dice: "Credo sia un atto dovuto"

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Non ha violato nostro codice etico. Ma niente attacchi alla magistratura” : “Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno e quindi titolare delle decisioni su quelle materie”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta della procura di Agrigento, che vede indagato per abuso d’ufficio e sequestro di persona il titolare del Viminale. “Allora, come ci si comporta in ...

Luigi Di Maio difende Matteo Salvini : “Non si deve dimettere - ok per il nostro codice etico” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nega che la situazione di Salvini, indagato dalla Procura di Agrigento per il caso Diciotti, sia incompatibile con la sua presenza al vertice del ministero dell'Interno: "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro".Continua a leggere

Di Maio : 'Secondo il nostro codice etico Salvini non deve dimettersi' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Domenica 26 agosto ore 10.10 Di Maio: 'Il nostro codice etico dice che Matteo Salvini non si deve dimettere'. Il vicepremier ...