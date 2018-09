Di Maio | basta centri commerciali aperti la domenica

Di Maio : “negozi chiusi la domenica entro 2018”/ Commercio - Ministro M5s : “sì a legge - basta liberalizzazioni” : Negozi chiusi la domenica? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del Commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:06:00 GMT)

De Luca : “Gomorra? Diffonde modelli sottoculturali e fa solo cassetta”. E attacca M5s e Di Maio : “Basta ammuina” : “Siamo orgogliosi di aver aiutato, come Regione, la produzione dello sceneggiato televisivo “L’amica geniale”, presentato a Venezia. Ha dato un’immagine di valori positivi, diversamente da altri prodotti televisivi che pensano solo a fare cassetta, Diffondendo modelli sottoculturali con effetti devastanti tra i giovani dei quartieri”. Così, nel suo appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Per gli sfollati arriva un decreto - basta elemosine”. Toti : “Il governo decide i fondi - cambi le leggi” : “Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade“. E quindi l’annuncio di un “decreto urgente”, questione di settimane, “forse di alcuni giorni” perché “gli sfollati hanno diritto a una casa” e hanno “perfettamente ragione” a protestare, come fatto oggi durante la seduta congiunta di Consiglio regionale e comunale. Luigi Di Maio commenta il blitz di 100 ...

Ex Irisbus - Todisco attacca Di Maio : 'Basta propaganda - servono i fatti' : 'Per Industria Italiana Autobus il tempo sta per scadere. Il Ministro Di Maio, oltre ad annunciarlo tramite un post facebook, convochi realmente e al più presto un vertice operativo al Mise'. E' ...

Commissario UE attacca Di Maio : 'Basta caricature - l'Italia non paga 20 miliardi all'anno' : Se da un lato il vicepremier Luigi Di Maio vuole evitare lo scontro istituzionale tra governo e magistratura, definendo l'operato della Procura di Agrigento un atto dovuto [VIDEO] in merito alla procedura che vede il ministro Matteo Salvini iscritto nel registro degli indagati sul 'caso Diciotti', dall'altro è andato all'assalto frontale nei confronti dell'Unione Europea. Alla luce dello scarso interesse che, secondo il governo Conte, ci sarebbe ...

Quella telefonata Salvini-Di Maio : "Matteo ora basta - non li tengo" : Ieri, in tarda serata, gli immigrati rimasti a bordo della nave Diciotti sono stati fatti scendere. Ma prima di arrivare a questa decisione definitiva, il ministro dell'Interno si è assicurato che i 150 migranti non rimanessero in Italia. L'apertura è arrivata della Chiesa italiana, dell'Albania e dell'Irlanda. Ci sarà, quindi, una redistribuzione come voleva fin dall'inizio Matteo Salvini. Questa redistruzione, però, gli è costata cara: il vice ...

Tajani ora sferza Di Maio : "Basta sparate populiste" : "Lo stop ai finanziamenti italiani all'Unione europea minacciato da Di Maio e Salvini? Mi auguro sia una battuta, non può esserci una rincorsa al consenso tra Di Maio e Salvini sulla pelle della credibilità italiana. Bloccare i fondi per il bilancio vuol dire bloccare anche i fondi strutturali per il Sud, per l'agricoltura o i prestiti alle imprese". Così il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in ...

Di Maio tira dritto : "Basta piedi in testa da Ue" : "Oggi l'Unione Europea ha deciso di voltare le spalle all'Italia ancora una volta . Hanno deciso di fregarsene dei principi di solidarietà e di responsabilità nonostante nell'ultimo consiglio europeo ...

Ilva - Di Maio : "commesso delitto perfetto"/ Ultime notizie - Fim Cisl : "Basta scaricabarile - decida" : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Ilva - Bentivogli a Di Maio : 4 mesi caos - decida - basta scaricabarile : Roma, 23 ago., askanews, - Sulla vicenda Ilva il ministro Di Maio renda pubblico il parere dell'Avvocatura dello Stato come fece il presidente esecutivo. E' la richiesta del segretario generale della ...

Ilva - Di Maio : atto illegittimo non basta per annullare gara : Roma, 23 ago., askanews, - 'Non basta l'illegittimità di un atto per annullare la gara. Ecco perché è un delitto perfetto'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito ...

Ilva - Di Maio : atto illegittimo non basta per annullare gara : Roma, 23 ago., askanews, - "Non basta l'illegittimità di un atto per annullare la gara. Ecco perché è un delitto perfetto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito ...

Revoca concessione Autostrade - 500 milioni non bastano/ Video - Di Maio su Facebook : "Non accettiamo elemosine" : Crollo ponte Morandi a Genova, Conte avvia iter per la Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. “Dovevano saper prevenire"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:17:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Pd all’attacco : “Basta fake news - denunceremo Di Maio e Salvini e chiunque diffonda bufale” : "Di Maio e Salvini aggrediscono il Pd con bugie e falsità e una potente macchina del fango si muove sui social. Pagine non ufficiali creano, amplificano, rilanciano notizie false e accuse violentissime. Ora basta, questa volta denunceremo tutto", scrive il presidente Orfini su Facebook, annunciando azioni legali contro i leader di Lega e M5S e i militanti che hanno diffamato il Pd in questi giorni in relazione al Crollo del ponte Morandi a ...