Di Maio : Autostrade avrà brutta sorpresa : 12.45 "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni.Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Di Maio parlando coi giornalisti alla Fiera del Levante. "Per quanto ci riguarda -ha puntualizxato Di Maio- il ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato come Fincantieri, perché dobbiamo monitorare cosa si farà sulla ricostruzione del ponte".

Di Maio - Autostrade avrà brutta sorpresa : ANSA, - BARI, 9 SET - "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ...

Ponte Morandi - si dimette commissario indagato. Di Maio : “Autostrade non pensi di farla franca” : Bruno Santoro, membro della Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituita per il crollo del Ponte Morandi di Genova, si è dimesso. A comunicare l’addio dell’ingegnere, confermato come componente della commissione dal ministro Danilo Toninelli nonostante le notizie sulle sue consulenze da 70mila euro, in passato, per Autostrade, è stato proprio il ministero con una nota: “L’ingegner ...

Genova - Di Maio annuncia : 'Nei prossimi giorni altra brutta sorpresa per Autostrade' - : ... Conte: 'Sarà seria e coraggiosa, reddito di cittadinanza e riforma del fisco i due pilastri' 8 settembre 2018 La lettera di un insegnante a Matteo Salvini: 'Caro ministro, io farò politica in classe'...

Ponte Morandi - Santoro indagato lascia la commissione. Di Maio 'In arrivo brutta sorpresa per Autostrade' : Le dimissioni dell'ingegnere Bruno Santoro dalla commissione ispettiva del ministero dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi sono state formalizzate dopo che anche il suo nome è finito nella lista ...

"Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa". Promette Di Maio : "Il Ponte Morandi ha dei responsabili che si chiamano Autostrade per l'italia, Atlantia e Benetton. Non solo gli toglieremo le concessioni" perché è "una promessa che abbiamo fatto agli italiani, ma Autostrade avrà un'altra brutta sopresa nei prossimi giorni. Il ponte lo deve ricostruire un'azienda pubblica come Fincantieri, non lo faccio ricostruire a chi lo fa crollare". Lo dice Luigi di Maio, vicepremier e ministro del ...

Ponte Morandi - Santoro indagato lascia la commissione. Di Maio : "In arrivo brutta sorpresa per Autostrade" : Toninelli annuncia l'avvio di una mappatura delle criticità nelle infrastrutture di tutta Italia. Domani la Procura dovrebbe autorizzare l'installazione di sensori per controllare la stabilità dei monconi e consentire agli sfollati di recuperare le loro cose negli appartamenti

Ponte Morandi Genova - Autostrade sapeva dei problemi dal 2015/ Ultime notizie - è scontro fra Toti e Di Maio : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:35:00 GMT)

AUTOSTRADE/ Di Maio e Toninelli - alla concessione non c'è alternativa - ecco perché : I monopoli naturali come le AUTOSTRADE richiedono che i privati o lo Stato non decidano a priori le tariffe. Occorrono collaborazione e flessibilità.

Ponte Morandi - Di Maio : “Sfollati non possono aspettare elemosina di Autostrade. Tra pochi giorni decreto urgenze” : “Quelle persone hanno perfettamente ragione. Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade. Noi stiamo mettendo appunto un “decreto urgenze” che si occuperà oltre che delle tante persone abbandonate, come i terremotati di Ischia e del centro Italia, anche del tema di Genova e del problema di coloro che sono sfollati ed hanno diritto ad una casa. È questione di giorni e faremo questo decreto”. ...

Di Maio : «Nel 2019 il reddito di cittadinanza deve partire» E Di Battista sfida la Lega : «Li aspettiamo su Autostrade» : Il leader M5S: Presto via dall’Afghanistan. Tre priorità: flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : concessioni Autostrade - scontro con Di Maio - 1 settembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: si infiamma lo scontro sulla concessione. Procede a passo spedito l'inchiesta su Matteo Salvini.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : concessioni Autostrade - scontro con Di Maio (1 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: si infiamma lo scontro sulla concessione. Procede a passo spedito l'inchiesta su Matteo Salvini. Reato per le bottigliette al sole. (1 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Di Maio : "Autostrade dice di aver adempiuto agli obblighi? Dai Benetton ci aspettiamo solo scuse e soldi" : Questa mattina il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia si è riunito per rispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vuole revocare la concessione. La società ha rilasciato poi una nota ufficiale in cui ha confermato il proprio puntuale adempimento degli obblighi concessori e ha scritto:"Autostrade ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle ...